一體課稅或個別對等關稅 川普即將宣布世紀性決定

中央社／ 紐約1日專電

美國總統川普將在明天宣布是否對全球所有國家輸美產品課徵進口關稅，在最後聽取團隊評估建議後，將做出是否一致性徵收齊頭關稅，或針對個別國家訂定「對等關稅」的世紀性決定。

為了減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，川普（Donald Trump）定4月2日為美國的「解放日」（Liberation Day），史無前例將在美東時間當日下午舉行「讓美國再次富裕」活動，宣布對全球輸美貨品徵收關稅。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普幕僚群曾建議對所有國家輸美貨品一致課徵20%關稅，但部分幕僚認為川普週一整天未有定見，情況仍有變化。

川普希望藉提高關稅增加國家收入，並讓其他國家降低對美進口關稅，不過兩項目標明顯有衝突。如果課稅目的是為協商，稅率也可能降低，增加美國收入的目的即無法達成，這有違競選承諾，也可能導致物價上漲。

前國家經濟會議副主席艾森史塔特（Everett Eissenstat）認為，將關稅作為國家收入，採行全球單一稅率較能平衡整體貿易逆差，但對等關稅手段較能降低個別國家間的不公平貿易問題。

在可能宣布對全球實施單一進口關稅之前，川普已對加拿大、墨西哥與中國課徵關稅，並對鋼鋁、汽車等品項徵收25%關稅，若對全球開徵一致性關稅，歐洲聯盟（EU）與亞洲各國都將大受衝擊。

對長期仰賴鄰國與亞洲各國廉價進口商品的美國消費者來說，情況更是雪上加霜。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，美國通貨膨脹升高，如今將面臨經濟放緩下的停滯性通膨，經濟衰退的可能性也提高。

前白宮資深經濟顧問拉佛納（Joseph LaVorgna）在CNBC頻道指出，大家都希望政策即時一步到位，也想瞭解到底發生什麼，但協商需要時間，好事總多磨。他對川普政策感到樂觀，也瞭解市場會因為不確定性而震盪。

川普 關稅

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