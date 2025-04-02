白宮：4月2日的關稅宣布後立即生效

彭博資訊報導，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）1日告訴記者，美國總統川普的關稅措施在2日公布後就會立即生效，「我的理解是關稅明天就會宣布，會馬上生效，總統已經預告了一段時間。」

至於關稅的規模和範圍，李維特並未透露，但說川普樂意傾聽希望降低稅率的外國政府和企業領袖怎麼說。她還說，許多國家已經接洽當局，討論關稅問題。

路透報導，白宮表示，汽車關稅於3日生效。

李維特也說，就像川普第一任時的情況，「華爾街不會有問題的」。