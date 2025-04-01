傳川普幕僚提議對多數商品課20%關稅 估增6兆美元稅收

「華盛頓郵報」今天報導，白宮幕僚提議對大部分銷美進口商品課徵約20%關稅；白宮貿易顧問納瓦洛表示，預期總統川普的關稅計畫將於未來10年為美國政府增加6兆美元稅收。

川普（Donald Trump）預計明天對全球貿易夥伴祭出對等關稅，但根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），白宮顧問稱尚未做出最終決定，還在討論幾個可能選項。

華郵引述3位匿名知情人士，指川普政府也在考慮將實施新關稅措施後預期增加的稅收，用於向民眾發放紅利或退稅。報導並指，川普政府預期新關稅可能為美國增加逾6兆美元稅收。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天也披露，美國可能將原擬的對等關稅改為全球課徵最高20%齊頭關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普關稅計畫帶進的稅收增加幅度可能是美國史上之最。

納瓦洛（Peter Navarro）日前已表示，單憑非汽車關稅1年就會增加「約6000億美元，10年就是6兆美元左右」，而汽車關稅每年將額外增加1000億美元稅收。

納瓦洛堅稱對美國民眾而言，這不是加稅而是減稅，附和川普政府一再重申的說法，即為關稅買單的不是美國消費者，而是在國外的企業或其他國家。

但多數經濟學家提到，美國施加的關稅將促使進口商品漲價，並由美國企業和消費者支付，而非由外國人負擔。