川普「解放日」的關稅計畫 媒體披露全面課徵20%

美國總統川普3月31日表示，他已經確定4月2日「解放日」將宣布的關稅計畫，並對宣布時間賣關子，將在美東「明天（1日）晚上或可能是周三（2日）」宣布，但財長貝森特直接預告，川普將在美東時間2日下午3時（台灣3日凌晨3時）宣布對等關稅，媒體則披露，美國將對多數進口品課徵約20%關稅。

川普在白宮辦公室被問到是否已決定「解放日」的計畫時回答，「沒錯我已決定了」，問到關稅會以「統一關稅」形式或採取不同、個別關稅稅率實施時表示，「你們兩天內就會知道」。

貝森特同日接受福斯新聞訪問時透露，川普將在美東2日下午3時公布關稅計畫，「每個國家都有降低各自關稅、減少非關稅壁壘、停止貨幣操縱及停止補貼勞工的機會」。

白宮則表示，川普對等關稅將是「以國家為基礎」的關稅。華爾街日報報導，川普團隊已向川普提出如何對其他國家課徵關稅的方案，其中之一是幾乎對所有進口產品課徵20%的關稅，一些顧問認為川普傾向於徵收齊頭式關稅的選項。華郵則報導，白宮顧問已擬定草案，打算對多數進口產品課徵約20%關稅。

知情人士透露，白宮認為全面加徵關稅、並對汽車和製藥等產業祭出額外進口關稅，能讓美國聯邦政府收入增加逾6兆美元。官員正討論把這筆收入用於退稅或發放紅利，但這類措施的規劃還在極早期階段。