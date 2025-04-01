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對等關稅在即道瓊跌逾300點！法興砍大盤目標 警告「AI溢價」消失

美國關稅威脅逼近 歐元區3月通膨降至2.2%降息機率增

中央社／ 布魯塞爾1日綜合外電報導

今天出爐的官方數據顯示，歐元區3月通膨進一步放緩。這意味儘管美國貿易關稅亂流逼近，歐洲決策者可能仍有喘息空間。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）今天表示，歐元區3月通膨降至2.2%，主因是能源關稅以及服務業價格趨緩。

歐元區3月通膨略低於2月的2.3%，更接近歐洲中央銀行設定的通膨目標2%。

歐元區通膨已從2022年10月的高點逐漸下降。當時俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發能源價格飆漲，進而推升通膨至高點。

歐洲央行也從升息抑制通膨轉為降息，以提振歐元區掙扎的經濟。

歐洲央行上月調降基準存款利率1碼至2.5%。不過，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）針對美國關稅威脅以及德國大型支出計畫相關風險提出警告。

扣除波動較大的能源和食品價格後的關鍵指標核心通膨率也從2月的2.6%降至2.4%。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家艾倫－雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）表示，3月通膨滑降，增添歐洲央行4月17日決策會議再度降息1碼的可能性。

川普 歐元區 關稅

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