對等關稅開鍘前夕 川普承諾：我將會「非常友善、仁慈」

美國總統川普預計2日宣布一系列關稅措施，貿易夥伴為此繃緊神經之際，川普今天承諾會以「非常友善」的方式應對他所謂的不公平貿易失衡狀況。

法新社報導，自今年1月就任以來，川普一直以前無古人的手法運用總統職權。他先前表示，最早可能今晚就會宣布「對等關稅」的確切內容。

3月31日川普被問及對等關稅細節時告訴記者：「2天之內將見分曉，可能是在明天晚上，也可能在星期三。」

川普堅稱，由於全球最大經濟體美國一直遭到「世界上的每個國家敲竹槓」，因此關稅措施有其必要，他還稱這天將是美國的「解放日」（LiberationDay）。

川普強調：「我們會非常友善。相對來說，我們會非常仁慈。」

批評人士警告，這項策略可能引發中國、加拿大和歐洲聯盟（EU）等主要貿易夥伴展開報復的連鎖反應，因此有點燃全球貿易戰的風險。

為因應川普關稅措施，中國、韓國和日本已於3月30日就強化彼此自由貿易達成共識。

儘管如此，川普表示，他不擔心關稅舉措會將盟友推向北京，還說短影音分享平台TikTok相關協議也可能與中國關稅掛鉤。

川普致力針對特定產業額外課徵關稅的同時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）預告，明天的目標將是宣布「以國家為基礎」（country-based）的關稅。