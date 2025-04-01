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川普關稅一變再變 華郵：幾乎所有商品課20%關稅

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普關稅計畫一變再變，最新傳出可能對大多數進口商品祭出約20%關稅。路透
美國總統川普關稅計畫一變再變，最新傳出可能對大多數進口商品祭出約20%關稅。路透

美國媒體華盛頓郵報1日報導，白宮顧問已擬定草案，打算對美國進口的大多數商品祭出約20%關稅

4月2日是美國總統川普口中的「解放日」，美國政府過去幾周持續緊鑼密鼓為在當天公布新關稅做準備。川普3月31日再次暗示關稅將採取「對等」形式，但華郵指出，調升幾乎所有國家產品進口關稅也是選項之一。

知情人士透露，白宮認為全面加徵關稅及對汽車和製藥等產業祭出額外進口關稅，能讓美國聯邦政府收入增加逾6兆美元。美國政府官員據傳正討論把這筆收入用於退稅或發放紅利，但這類措施的規劃仍處於極初期階段；白宮發言人拒絕置評。

川普 關稅

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