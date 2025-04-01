快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

歐盟3策略因應川普關稅 主席范德賴恩：有實力協商反擊

中央社／ 布魯塞爾1日專電
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今早藉著歐洲議會大會場合，回應川普掀起的關稅風暴。 路透
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今早藉著歐洲議會大會場合，回應川普掀起的關稅風暴。 路透

針對川普關稅歐盟執委會主席范德賴恩今天提出近來較完整的立場和策略。她強調歐盟為全球最大單一市場，有實力反擊，但在準備好反擊的同時，將以協商為優先，並加速分散貿易市場、降低歐盟內部市場障礙。

在美國總統川普宣布「對等關稅」前夕，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今早藉著歐洲議會（EuropeanParliament）大會場合，回應川普掀起的關稅風暴。

范德賴恩表示，歐洲原本相信透過貿易與美國建立的連結牢不可破，基於跨大西洋的共同經驗，許多歐洲人對美國宣布的連串關稅感到非常沮喪。

「讓我說清楚：這場對抗並非由歐洲開啟」，范德賴恩強調，歐洲擁有能夠保護人民和繁榮的市場力量。

她指出，全球貿易當然有著嚴重的議題，生產過剩、貿易不平衡、不公平的政府補貼、拒絕市場准入、剽竊智慧財產等，「我聽到美國人說，其他人利用了這些（貿易）規則。我同意。我們也因此而受苦」。

范德賴恩說，她理解美國想要重新工業化，歐洲也是，但全面性關稅只會讓情況更糟，美國工廠將因此為在歐洲生產的零組件支付更多費用，以流失工作機會為代價，海關的新流程將創造出一個官僚怪獸。「對所有美國進口商來說，這將是一場噩夢」。

她提出回應美國關稅潮的3大策略，首先是以歐盟市場地位的力量來與美國溝通，「歐洲握有許多牌，從貿易到科技到市場規模」，並強調談判實力建立在為強力反制措施作好準備。

第2項策略是繼續向外連結，使貿易夥伴多元化。范德賴恩表示，歐盟的標誌不僅是世界最大市場，而且是可靠、可預期的貿易夥伴。

第3個作法是進一步強化歐盟內部市場，包括她為這個任期提出的連串簡化法規、整合資本市場等競爭力策略。范德賴恩引用國際貨幣基金（IMF）的數據指出，歐盟內部市場仍存在相當於45%產品關稅和110%服務關稅的往來障礙。

范德賴恩表示，她已經與歐盟成員國政府領導人溝通討論未來的作法，「我們將仔細評估明天（美國）的宣布，以校準我們的回應」。

在強調歐美之間的貨物和服務貿易往來已接近平衡的同時，范德賴恩也釋出願意致力使歐美貿易更平衡。她重申，對抗不符合任何人的利益，歐盟的目標仍是透過談判解決。

歐盟執委會先前發布數據指出，歐美各自向對方收取的平均關稅稅率都在1%左右，歐盟對美國的貨物貿易有順差，但服務貿易則為逆差，兩相加減後，對美順差只相當於歐美貿易總額的3%。

川普 歐盟 關稅

延伸閱讀

【即時短評】USTR報告無新意 川普磨刀霍霍才是真命題

腐爛嚴重…川普要砍白宮百年木蘭樹 傳傑克森總統種的

芬蘭總統拔頭籌 在邁阿密打高球促成川普罕見批普亭

4月2日關稅「解放日」將到 川普會有哪些行動？

相關新聞

川普拿普亭沒輒？專家：關稅神主牌成效有限 俄方「頂多退一步」

基輔郵報報導，美國總統川普日前罕見表達對俄羅斯總統普亭「惱火」，或許已經引發克里姆林宮內部反應，但分析人士質疑，普亭可能...

整理包／美公布對等關稅前夕 一口氣點出對台灣「這些貿易壁壘」關切

在美國4月2日將宣布對等關稅措施前夕，美國貿易代表署（USTR）3月31日發布《2025年各國貿易評估報告》（2025 ...

歐盟3策略因應川普關稅 主席范德賴恩：有實力協商反擊

針對川普關稅，歐盟執委會主席范德賴恩今天提出近來較完整的立場和策略。她強調歐盟為全球最大單一市場，有實力反擊，但在準備好...

川普熱愛關稅38年來沒變過 直言「字典裡最美麗的詞彙」

美國總統川普非常喜歡大談他對關稅的熱愛，但這不是什麼新鮮事，他數十年來都這麼說

4月2日關稅「解放日」將到 川普會有哪些行動？

川普總統誓言在4月2日的其所謂「解放日」(Liberation Day)宣布大規模關稅計畫，主要將針對與美國存在持續貿易...

對於川普對等關稅和股市走向 華爾街推估四種發展

美國總統川普的對等關稅計畫預定周三（4月2日）宣布，華爾街專家都在押注，一旦生效會發生什麼事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。