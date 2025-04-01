川普加稅倒數 日媒：預期心理帶動美3月購車增20%

美國總統川普先前宣布4月2日起將對進口汽車加徵25%關稅，由於預期關稅成本將導致汽車售價上漲，美國汽車銷售市場出現搶購潮，3月新車銷量較2月成長20%。另一方面，川普還警告汽車製造商不要漲價，恐造成汽車市場混亂。

日本經濟新聞報導，位於紐約市的瑞典富豪（Volvo）汽車展售中心上週末迎來蜂擁而至的諮詢顧客。來自俄亥俄州的一名70歲買家表示，他特地趕到紐約市，急著要替住在當地的女兒買1輛新車，考慮要購入1輛屬於高價位的SUV，「我可不想多付25%費用」。

富豪汽車由中國企業浙江吉利控股集團控股，在美國銷售的汽車有90%仰賴進口，因此一但加增關稅生效，預料售價將會上漲。

一名住在紐約市的40多歲女性原本還在為是否要換掉開了7年的舊車猶豫不決，但還是決定來看車。她表示，「買車本來需要時間仔細考慮，但我想在價格比較低的時候入手」。在這種消費心理推動下，部分汽車經銷商也加大廣告宣傳力度，鼓勵消費者趕在關稅生效前購車。

標普全球（S&P Global ）3月28日預測，美國3月新車銷量將超過145萬輛，較2月成長約20%。

各界預料關稅生效後，新車價格將會上漲。摩根大通（JP Morgan）分析師布林克曼（Ryan Brinkman）推估，如果汽車製造商把關稅成本轉嫁給消費者，汽車平均售價將上漲11%，每輛汽車售價最多可能增加5300美元（約新台幣17.6萬元），每月的汽車貸款還款金額也將增加6%至9%。

實際上，汽車售價已經開始向上調整。義大利豪華車廠法拉利（Ferrari）3月27日宣布回應措施，將調漲對美銷售價格，漲幅最高10%。

美國的二手汽車市場流通量較大，由於預期新車售價上漲，部分需求正流向二手車市場。根據美國汽車市場研究機構考克斯汽車（Cox Automotive）統計，2月的二手車銷量達到156萬輛，月增16%，較去年同期增長6%。

考克斯汽車資深分析師羅布（Jeremy Robb）表示，「如果新車售價大幅上漲，許多消費者將無法承受，進而推升二手車價格」。事實上，二手車售價在2020年疫情期間也曾大幅飆升，當時由於汽車供應量短缺、新車售價上漲，導致二手車市場需求激增。

在搶購潮推動下，許多業內人士推估，由於許多汽車製造商目前大約有3至4個月庫存緩衝，關稅引發的新車漲價現象將在未來數個月內發生。

美國通用汽車（GM）旗下品牌雪佛蘭在紐約州的經銷商裴德克（Duane Paddock）向美國媒體透露，廠商目前提供給他的庫存量是平常的2倍，尤其是售價在3萬美元左右的經濟款車型，以應對關稅生效後的市場變化。

日本汽車豐田（Toyota）和本田（Honda）也囤積數個月庫存。本田美國法人表示，「短期內將依靠現有庫存進行銷售」。

市場分析機構柏恩斯坦（Bernstein）分析師預估，關稅成本的全面轉嫁將在5月中旬左右開始顯現。

另一方面，有些汽車製造商可能沒辦法按計畫漲價。「華爾街日報」3月27日報導稱，川普已經警告美國主要汽車製造商，不要以關稅為由提高汽車售價。部分車企對此感到不安，擔心漲價可能會受到懲罰。

如果製造商無法透過漲價把關稅成本轉嫁給消費者，盈利將受到影響，這可能導致車企縮減在美國銷售的車種數量，並加大削減成本力度，增加零組件製造商和經銷商的負擔。

川普認為，「如果進口汽車售價上漲，會讓美國產汽車賣得更好」。但事實上，2024年在美國銷售的汽車中，有46%是在美國以外的地方生產，從鄰國墨西哥進口的汽車數量也激增。同時，許多美國製造的汽車也依賴進口零組件，因此儘管美國汽車市場在疫情後需求旺盛，但面對增稅政策，未來發展仍不明朗。