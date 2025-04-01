川普熱愛關稅38年來沒變過 直言「字典裡最美麗的詞彙」

美國總統川普非常喜歡大談他對關稅的熱愛，但這不是什麼新鮮事，他數十年來都這麼說。

他在2024年總統大選選戰期間多次表示：「對我而言，字典裡最美麗的詞彙就是『關稅』。」

他後來開玩笑說，「關稅」現在是他第4喜歡的詞，排在「愛」、「上帝」、「家庭」後面，但他對前三個詞的承諾仍然一如既往地堅定。

法新社報導，這位78歲的共和黨人承諾4月2日星期三將是美國的「解放日」，當天他將宣布向所有對美國商品課徵進口關稅的國家全面實施「對等」關稅措施。

這場突如其來的貿易戰讓全球主要經濟體措手不及，但任何因這波關稅措施而感到訝異的人都沒仔細聆聽川普本人說過的話。

其他政策來來去去，尤其是在墮胎等敏感議題上有所變動，但川普始終堅信，美國正在被世界占便宜，這一觀點一直是他的核心價值之一。

儘管反對者和許多經濟學者都說，當進口商將上漲的成本轉嫁到美國消費者身上時，最終痛苦的仍是消費者，但川普仍深信關稅能解決問題。

川普在第一次執政期間曾於2018年在社群媒體發文宣告：「我是關稅人」。

實際上，川普從1980年代開始就這麼說了。

他當時鎖定的主要目標是日本。他那時還僅以直言不諱的房地產大亨和小報常客的身分為人所知，在接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人賴瑞金（LarryKing）訪問時，談到了進入政壇的想法。

他在1987年說，「很多人已經厭倦了看到其他國家占美國的便宜」。在接下來的38年裡，他的這種說法幾乎沒有改變。

「他們在背後嘲笑我們，因為我們自己笨。」

另一次接受脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時，川普憤怒地說：「我們放任日本進來，把所有東西傾銷到我們的市場。」

1990年代和2000年代初期，中國成為他的主要批評對象之一；而如今，北京依然是他最主要的關稅目標之一，與加拿大、墨西哥和歐洲聯盟（EU）並列。

川普2016年第一次贏得總統大選後，更進一步說：「我們不能繼續讓中國洗劫我們的國家。」

在第2個任期中，他也開始引用一個多世紀之前的歷史先例：前總統麥金里（William McKinley）。

麥金里從1897年執政到1901年，他對領土擴張和經濟保護主義的熱愛可能為川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的政策樹立了榜樣。

川普在今年1月的就職演說中表示：「麥金里總統靠關稅和才能讓我們的國家變成非常有錢，他是個天生的商人。」

川普矢言開創「黃金年代」，聽起來像是麥金里執政期間達到高峰的所謂「鍍金年代」，當時美國人口和經濟迅速增長，而寡頭勢力的影響力也大幅擴張。

除了推行關稅措施外，麥金里也主導了美國的一段領土擴張時期，包括發動美西戰爭，並取得關島、波多黎各和菲律賓。

川普聲稱要拿下格陵蘭、將加拿大納為美國第51州以及控制巴拿馬運河，也呼應了麥金里的領土擴張行動。

川普與麥金里還有一個共通點：他們都曾遭人開槍暗殺。川普去年7月在造勢大會上遇襲，但倖免於難；麥金里則在1901年遭無政府主義者槍擊身亡。