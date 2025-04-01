川普拿普亭沒輒？專家：關稅神主牌成效有限 俄方「頂多退一步」

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）日前罕見表達對俄羅斯總統普亭（右）「惱火」。法新社
美國總統川普（左）日前罕見表達對俄羅斯總統普亭（右）「惱火」。法新社

基輔郵報報導，美國總統川普日前罕見表達對俄羅斯總統普亭「惱火」，或許已經引發克里姆林宮內部反應，但分析人士質疑，普亭可能對這些聲音充耳不聞，而自詡「交易大師」的川普，手上恐怕沒什麼牌可以出。

川普3月30日受訪表示，普亭最近針對澤倫斯基公信力的表態，以及談論烏克蘭新領導層，都令他「非常生氣、惱火」，並揚言以次級關稅限制俄羅斯原油出口。但是，川普3月31日又稱，關於終結俄烏戰爭的協議，他預期普亭「會履行他的部分」。克里姆林宮同日也似乎回應聲明道，積極就烏克蘭問題解決方案及俄美關係與華府攜手合作。

分析人士指出，美國對俄羅斯石油買家施加次級關稅的實際影響有限。多數經濟學家將川普對俄方關稅解讀為「制裁」。

假如各國因此轉向其他石油來源，短期內可能推高油價，但由於缺乏細節，尤其是在關稅如何實施方面尚不明朗，這項措施的效果以及對市場的實際波動目前仍不確定。

美國外交關係委員會名譽主席哈斯（Richard Haas）3月31日接受MSNBC訪問表示，對俄石油施加次級關稅基本上是在制裁中國、印度和土耳其，這三國是俄羅斯最大能源出口國，「美國會因此與這些國家發生雙邊矛盾，但實際上對俄羅斯經濟的打擊有限」。

不過，路透的亞洲商品暨能源專欄作家羅素（Clyde Russell）指出，即便這項威脅可能實際效果有限，其「象徵性威懾」或許足以對克里姆林宮產生影響。畢竟，俄方最渴望的莫過於西方鬆綁對俄經濟制裁，以換取和平談判的空間，「如果普亭相信川普真的會大幅加碼制裁俄羅斯的主要出口商品，那他可能會選擇退讓，至少退一步，好讓川普能夠在談判中展現出一種『贏了』的姿態」。

俄羅斯 川普 普亭 關稅

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