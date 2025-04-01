美國追加關稅在即 日本擬設1000窗口供企業洽詢

日本首相石破茂今天在記者會提到美國即將提高汽車關稅等措施時表示，「將持續強烈要求（美方）把日本排除在外」，並宣布將在日本全國設置1000處窗口供中小企業洽詢。

「日本經濟新聞」報導，隨著2025年度中央政府總預算案成立，石破茂今天在首相官邸召開記者會說明施政願景。

他在記者會提到美國將實施追加關稅等措施時，強調「將徹底詳查對於（日本）國內產業與就業的影響，並採取必要的萬全措施」，並表示將與執政黨儘早協調因應關稅的具體內容。

另外，關於美國追加關稅，石破茂今天宣布將在日本設置1000處特別洽詢窗口當作短期性對應措施，以因應中小企業的擔憂。他表示「若企業活動受到影響，將全力確保資金周轉順暢。」而日本官方也將在全國推廣相關計畫，提供經營建議與支援政策。

關於如何因應美國的關稅，石破茂說明「日本政府全體正在不分晝夜與假日盡力處理」。

被問及是否有意直接與美國總統川普（DonaldTrump）直接交涉關稅事宜，石破茂回應，「若有必要，由我親自（交涉）也無妨」。

日本放送協會（NHK）報導，川普美東時間31日在白宮向媒體表示，「我們預計在未來2天宣布重大消息，大家可能會在4月1日晚間或週三（4月2日）得知相關內容」，透露有意在1日晚間或2日公布對等關稅細節。

另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日在福斯新聞（Fox News）頻道節目中表示，「川普總統會在4月2日下午3時（台北時間4月3日凌晨3時）公布關稅事宜」。