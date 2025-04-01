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川普關稅嚇跑投資與消費 美經濟衰退風險大增

中央社／ 紐約31日綜合外電報導

美國總統川普高舉4月2日為「解放日」，揚言向全球各國課對等關稅等一系列措施。分析認為企業與家戶恐因承擔關稅帶來的漲價而減少支出，美國經濟陷入衰退的機率驟增。

華爾街日報指出，憂心川普關稅戰與美國經濟前景的氛圍，讓標準普爾500（S&P 500）指數與那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）今天雙創2022年以來最糟的季度表現，迫使部分投資人轉向海外。

川普政府不斷端出關稅與諸多重要貿易夥伴貿易戰，讓分析圈下修美國經濟成長預測並調高通膨預估。之前支撐股價指數頻攀新高的科技貿易正降溫，大小投資人紛轉向揭櫫新支出計畫振興經濟的歐洲及其他地區。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，高盛集團（Goldman Sachs）基於川普諸多關稅措施，將美國明年出現衰退的機率從20%上調為35%。

專家圈表示，廣課進口商品關稅的政策可能導致美國陷入衰退。商業將因關稅帶來成本上升而放緩，為因應潛在的物價上漲，消費者會更不願支出從而導致買氣低落。此外，川普一些即將推出的關稅，程度和持續時間等都不明，這種不確定性也會助長經濟衰退。

美利堅大學（American University）經濟學家雷諾茲（Kara Reynolds）說：「若商界與消費者雙雙開始擔心並收起支出，就會把美國推向衰退。」

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）形容4月2日將端出的大規模關稅會是「經濟衰退的導火線」。

川普已宣布包括針對汽車、鋼鋁等特定產業的一系列關稅，也對一些來自墨西哥、加拿大和中國的商品課關稅。他還在週末時向媒體宣告，下一輪關稅沒有任何國家能躲過。

一國經調整通膨因素後的國內生產總值（GDP）若連續兩季出現下滑，是專家圈判定經濟衰退的簡明定義。一些專家告訴美廣新聞網，這些關稅恐危及經濟成長和就業，因為課進口品關稅會讓依靠海外原物料的企業成本大增。

專家們普遍認為，進口商將以漲價將部分關稅轉嫁消費者，但這會損及企業競爭力，因為可能留不住被漲價嚇跑的客戶，生意下滑又很可能令企業凍結或減少投資，殃及經濟成長。

愛荷華大學（University of Iowa）經濟系教授維亞米爾（Anne Villamil）說：「隨商業投資下滑，就會引發衰退。」

專家們表示，山雨欲來之感會讓消費者不安，也有可能進一步拖累經濟。消費支出約占美國經濟活動2/3，全球性企業會員組織兼研究機構「經濟評議會」（The Conference Board）一項調查顯示，美國3月消費者信心跌至2021年以來新低。

川普 關稅

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