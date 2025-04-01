整理包／美公布對等關稅前夕 一口氣點出對台灣「這些貿易壁壘」關切

在美國4月2日將宣布對等關稅措施前夕，美國貿易代表署（USTR）3月31日發布《2025年各國貿易評估報告》（2025 NTE），評估59個貿易夥伴的貿易協議情況與各項貿易壁壘，廣受關注。今年的報告篇幅共397頁，以中國大陸的48頁篇幅最多，台灣的篇幅則有六頁，比去年篇幅相同。

今年報告描述俄羅斯的部分有15頁，為篇幅第二多的國家，日本有11頁，菲律賓有九頁，越南有八頁，墨西哥和南韓各占七頁。

今年報告關於台灣的內容，與去年大同小異，依然關切台灣對稻米、基因改造作物的非關稅壁壘，並且提出對美牛、美豬、美製汽車的技術性壁壘，以及台灣對智財權保護、金融業雲端服務外包規費和中央健保署政策透明度的憂慮。由於美國2日將公布對等關稅，使今年報告內容備受關注。

進口政策評估

這份報告對台灣進口政策的評估包含關稅與稅務兩項，關稅部份指出，2023年台灣的最惠國（MFN）平均適用關稅稅率為6.5%，農產品的最惠國平均適用關稅稅率為16.6%，工業產品的平均最惠國適用關稅稅率為4.8%，平均世界貿易組織（WTO）約束關稅稅率為6.8%，台灣目前也仍對稻米、花生、香蕉、鳳梨等16種產品實施關稅配額（TRQ），截至去年12月31日已對紅豆、柚子及乾燥金針花等三個農產品類別實施特殊保障措施（SSG）。

在稅務政策部分，雖然烹飪用米酒能當成酒精飲料飲用，但台灣對烹飪用米酒課徵的稅率低於能作為飲料飲用的酒精產品，美國繼續向台灣當局表達關切，要求採取措施確保進口酒類飲料的稅率，不高於國產酒類飲料，包括能作為酒精飲料飲用的烹飪用米酒。

非關稅壁壘

報告指出，台灣的非關稅壁壘包括量化限制與海關壁壘，在量化限制的部分，台灣在特定年分根據依國家配額（CSQ）制度，以美國的高價格超過了台灣的最高價格限制為由，拒絕美國稻米出口商的投標，但台灣的價格上限機制並未公開，引發各界憂心，台灣可能人為設定低於美國出口商投標價格的價格上限，從而導致投標失敗，儘管台灣2023與2024年履行美國稻米CSQ的100%，美國政府和業界仍對稻米市場准入心懷憂慮。

在海關壁壘環節，台灣規定要求玉米和荒豆等基因改造（GE）和非基因改造原料，應列入不同關稅類別。監管當局在評估基因改造產品和非基因改造產品後，發現基因改造產品與非基因改造產品一樣安全，且經批准後會與農業供應鏈內的非基改產品混合在一起。報告指出，台灣對基改和非基改原料分開徵收關稅，沒有任何科學或科技依據。

美國利害關係人也擔心，台灣當局已於理無據地針對台灣處理美國豬肉的機構進行檢查，包括進口商、經銷商和食品服務機構，擾亂了正常經營秩序，從而降低採購美國豬肉的意願。

技術性貿易壁壘／食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）壁壘

報告針對台灣技術性貿易壁壘／食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）壁壘部分指出，台灣對美國豬肉與汽車實施技術性貿易壁壘。

報告說，台灣2021年1月對一系列豬肉產品（包括加工豬肉產品）實施原產國標示要求，要求向公眾標示以確保美國豬肉產品的食品安全，同時對進口豬肉實施萊克多巴胺最大殘留容許量（MRL），錯誤地暗示美國豬肉產品有食安問題，包括使用萊克多巴胺的豬肉。美國已透過美國WTO貿易技術壁壘諮詢點（Enquiry Point）提交評論，對這些標示要求表達關切，並已在與台灣的雙邊會議，關切標示要求。

在汽車部分，報告指出，台灣2002年1月成為WTO成員時，採用聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）1958年協議的汽車標準，交通部2008年4月提出一項法規，允許不符合UNECE標準、但符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的有限進口車輛。交通部的法規限制2021年符合FMVSS標準、能上路的每款車型數量為100輛，2023年降至每款75輛。

美國一些汽車製造商希望定期推出獨特的美製新車款，以刺激人們對其品牌的興趣，但若車輛符合FMVSS標準、卻不符合UNECE標準，這些車輛的出口不得超過交通部規定的上限。

食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）壁壘

美國針對台灣食品安全檢驗與動植物防疫檢疫壁壘的部分，分為農業生技、牛肉與牛肉產品、動物副產品、β-促進劑的最大殘留容許量、農業化學品的最大殘留容許量以及洋芋片。

在農業生技環節，報告指出，台灣2015年12月起禁止在學校餐點使用生技食品原料及含有生技食品原料的加工食品，美國持續對這項禁令的科學基礎表示擔憂，持續敦促台灣撤銷該措施。

在牛肉部分，雖然台灣已擴大美國擴大美國牛肉的市場准入，包括2021年1月1日解除對美國30月齡以上牛隻的牛肉與牛肉產品進口禁令，卻都還沒處理美國牛肉產品的其他長期壁壘，例如聲稱以牛海綿狀腦病（BSE，俗稱狂牛病）憂慮為由，繼續禁止進口牛絞肉等特定美國牛肉產品，即便2009年的美國在台協會－駐美國台北經濟文化代表處牛肉協定已允許進口這些產品。

報告指出，台灣也對特定美國牛雜碎（內臟）產品施行繁瑣且沒有科學基礎的輸入口岸檢疫程序，美國繼續敦促台灣根據科學基礎、世界動物衛生組織（WOAH）對美國狂牛病風險狀態為可忽略的準則、以及2009年的美國在台協會－駐美國台北經濟文化代表處的牛肉協定，向美國牛肉和牛肉產品全面開放市場。

在動物副產品部分，報告說，台灣以擔心狂牛病為由，繼續限制從美國進口用於動物消費用的牛血製品和大宗牛油，但WOAH的準則認定無論出口國的狂牛病風險狀況為何，這些商品都能安全貿易，美國繼續敦促台灣，對符合WOAH準則的美國動物消費用牛血製品和大宗牛油，開放市場。

美方仍關切台灣的萊克多巴胺殘留檢測方法

在β-促進劑的最大殘留容許量，美國關切台灣對進口豬腎臟與豬內臟及肝臟最大殘留容許量的風險評估，並非基於現實情境，並且關切台灣的萊克多巴胺殘留檢測方法，與聯合國糧農組織與世界衛生組織之食品添加物聯合專家委員會（JECFA）所認定適合監管使用的萊克多巴胺分析方法不一致，可能提供不精確的結果，美國繼續要求台灣的萊克多巴胺殘留檢測方法，應符合JECFA認定的適合監管使用方法。

而且除了除萊克多巴胺，台灣還沒制定其他β-促進劑化合物的最大殘留容許量，也未提供支持該政策的理由。美國繼續敦促台灣不拖延地實施以科學和風險為基礎的最大殘留容許量標準，並且及時且以科學和風險為基礎，接受並批准新的β-促進劑最大殘留容許量申請。

在農業化學品的最大殘留容許量部分，美國已對台灣制定農藥最大殘留容許量的多個方面表達關切，例如在審查過程中，申請者能提供額外資訊的機會有限。美國將持續鼓勵台灣進一步改善農藥最大殘留容許量的監管體系。

在洋芋片部分，台灣有時會進口美國的洋芋片，因為2018年實施的要求對進口馬鈴薯的發芽情況實施了具體限制，即便發芽的馬鈴薯不構成食安風險，且2018年之前帶芽馬鈴薯就已在正常的分類過程被剔除，整批進口仍遭拒絕。美國正在與美國產業界協調，進行雙邊討論以解決這個問題。

擔心台灣對智財權保護

報告也說明台灣的智慧財產權保護，指出台灣雖然修改《著作權法》打擊非法串流媒體設備的使用，但著作權人仍回報網路盜版依然猖獗，並且回報教科書和有版權保護的教材的未授權使用等重大挑戰，台灣2022年5月已也進一步修改了《著作權法》，允許著作權人不需主張網路盜版造成的損害超過門檻，便能對網路盜版行為提起刑事訴訟，但截至去年12月31日，《著作權法》修正案尚未實施。

《著作權法》其他條文的修正草案已於2017年10月送交立法院審議，但依然懸宕。報告也說，這些修正案草案雖在部分領域取得進展，對版權保護卻可能有過度廣泛的例外，從而阻礙刑事執法，還包含與授權及集體管理團體相關的令人不安條文。這些修正草案已於2021年4月由行政院重新送交立法院，預料將再送交給新任立法院。

服務業與其他壁壘

美國這份報告也點出台灣的服務業壁壘，特別是金融服務業。報告指出，金融監督管理委員會（FSC）的銀行局、保險局及證券期貨局已分別針對成員（金融機構）發布了各自的自治規則，也被指稱為《金融機構作業委外使用雲端服務自律規範》，雖然銀行局提供雲端服務供應商和金融機構等相關各方60天的公眾意見徵詢期，但保險局和證券期貨局卻都未為各自草案提供這類徵詢期。

報告指出，金融控股公司可能能夠存取資訊，並使用雲端備份服務和第三方營運據點，但金管員會繼續強調每年都須進行壓力測試。金管會的準則指出，所有使用雲端運算服務的金融機構，都有責任要與服務供應商簽署書面協議，與遵循相關規範。使用雲端服務的機構有義務監控其服務供應商，並確保客戶資料都要安全處理和儲存，並且在台灣保存備份。

USTR也點出台灣的投資壁壘指出，台灣的特定化工原料及金屬製造、電視及廣播節目服務、輸配電及郵政活動等，都不允許外商投資。

電信業的外商直接持股比率上限為49%，直接和間接持股比率上限為60%。航空公司、航空站地勤業、貨運航站及空廚業的外資持股比率上限為49%，單一外國投資人的持股比率上限為25%。外資對掛旗台灣、經營國際航線的商船航運業持股比率上限為50%。另外，台灣的《有線廣播電視法》規定，外資對國內有線電視服務的直接投資比率上限為該業者總發行股數的20%，衛星電視廣播服務的外國投資比率上限為50%。

對台灣健保的關切

報告也指出台灣的其他壁壘，包括藥物與醫療裝置。在藥物部分，雖然中央健保署已試圖改善與各方利害關係人的互動，但美國利害關係人繼續強調，中央健保署的價格批准程序缺乏透明度和可預測性，包括在管理准入協議的重新協商期間，以及最近對醫療科技再評估的申請。中央健保署去年1月起縮短價格批准時程，以回應利害關係人提出的一些憂慮。

台灣健保允許民眾以自費採用植入式醫療器材和眾多其他未獲中央健保署核准報銷的常用醫療器材，這些醫療器材必須要先申請自費代號，美國利害關係人指出，若醫院要求病患使用沒有自費代號的自費器材，會遭中央健保署施以行政處分。

中央健保署2014年4 月開始核發暫時性自費代號，但也要求要先評估這些醫療器材的新治療程序，才會發出自費代號。美國利害關係人對這些程序表示關切，並強調必須提高核發暫時性自費代號度的透明度、並加快核發速度，以回應病患需求。美國利害關係人表示，中央健保署有必要提高決策過程的透明度，並加強良好的監管行為。