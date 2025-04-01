對於川普對等關稅和股市走向 華爾街推估四種發展

美國總統川普的對等關稅計畫預定周三（4月2日）宣布，華爾街專家都在押注，一旦生效會發生什麼事。

要預測川普的非常規策略並非易事。他上周才暗示可能軟化對等關稅的立場，本周又再度施壓。投資專家因此為未來可能有更多的經濟波動做準備。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）在周一的一份報告中寫道：「4月2日宣布的對等關稅，應該要對稅率以及國家／產品的範圍，提供更多明確性，但這很可能是進一步關稅談判的開始，而不是給出最終答案的明確事件，意味政策不確定性和經濟成長風險可能持續存在。」

華爾街專家有以下預測：

中國大陸關稅變更高

摩根士丹利預測，美國會進一步提高中國大陸進口貨物的關稅。川普已宣布對大陸製品徵收20%的關稅，大摩預計還會再額外加徵最高10%的進口稅。

隨著DeepSeek推出，及其電動車市場蓬勃發展，大陸正逐漸成為美國的巨大威脅，也因此更成為川普加徵關稅的重要目標。

GlobalData首席經濟學家柏立茲（Steven Blitz）表示：「中國大陸希望取代美國的全球經濟和政治領導者地位。美國瞭解到，中國大陸達此目標的能力來自於商品銷美賺到的收入。對此展開攻擊，將衝擊他們成為經濟強國的能力。」

隨著中國大陸關稅稅率不斷升級，摩根士丹利預計非必需消費品類股的長期表現將欠佳，汽車、鞋類和服裝進口商可能面臨最艱難時期。

由於中國仍是智慧手機、平板電腦、電腦螢幕和耳機等硬體設備的生產中心，關稅可能對百思買等零售商造成壓力。

貿易談判有迴旋空間

摩根士丹利認為，川普最終會放寬對墨西哥和加拿大輸美產品的關稅。大摩樂觀認為，墨西哥、加拿大和歐盟的部分產品處於有利的談判地位，4月2日可能是談成降低關稅協議的起點，並不是最終決定。

川普在3月初豁免了《美墨加協定》裡大部分的商品。瑞銀表示，川普有可能延長豁免，這可能濟助某些公司，尤其是汽車業者。

WisdomTree Asset Management也認為，汽車關稅以及與印度等盟友的貿易談判，都還有空間。

這些例外情況可能抵消川普一些較極端訊息，為承壓的股市提供排氣閥。威爾森寫道：「墨西哥和加拿大的『離場匝道』將有助抵消略微提高中國大陸關稅所帶來的一些風險。」

標普500指數短期內不漲

投資人盼望市場反彈，但壞消息是：波動才剛開始。

摩根士丹利財富管理公司（Morgan Stanley Wealth Management） 的投資長夏雷特（Lisa Shalett）指股市沒有反彈的催化劑。由於通膨持續升溫，聯準會不太可能在短時間內降息，而「科技七雄」也不再是市場的領頭羊。

她認為，如果總經沒出現有利風向，帶動股市廣泛走高，投資人將不得不慎選個股。

今年迄今，美國以外的股市表現不錯，但投資人也不該指望非美股票能持續繳出優異表現。

John Hancock Investment Management的共同首席投資策略師羅蘭（Emily Roland）和米斯金（Matt Miskin） 寫道：「全球股市的輪動，我們認為只能持續這麼久。不在美國上市的周期性股票今年終究會感受到全球經濟／獲利放緩」。

威爾森比較樂觀，但即使在最佳關稅情境下——中國大陸不被課徵額外關稅，歐亞貿易夥伴也獲得一些豁免——他仍認為，標普500指數近期高點會被限制在5,800至5,900間。而如果川普真的無豁免地普徵關稅，標普500指數料將保持在5,500點附近。

「科技七雄」股價會續跌

夏雷特不看好大型科技公司能很快重新站穩腳步。

科技七雄今年來跌跌不休，夏雷特指出，AI的長期成長故事，正因關稅和投資人重新調整預期，而承受重壓。事實上，「科技七雄 」可能比一般標普500指數成分股更容易受到關稅影響，導致在股市波動中比大盤跌得更慘。

她最近在報告中寫道，這些是全球性公司，逾52%的獲利來自美國以外地區，相較之下，標普500指數成分股的海外獲利比則為46%。

投資人對於科技七雄投入大量的資本支出來開發AI，也抱持懷疑態度，急切期待投資出現顯著報酬。這也影響到大型科技股的估值，夏雷特寫道：「今年以來，標普500大企業的獲利共識預估值下降約3.5%，科技七雄則降低近5%。」