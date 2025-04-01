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對等關稅恐生變？ 華郵：川普可能宣布課「20%」齊頭式關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國總統川普預計4月2日公布「對等關稅」，川普31日表示，他已經決定對等關稅的做法，並稱這將會是國家的重生，指政策將為美國帶來巨大的財富。華爾街郵報則報導說，川普有可能將對等關稅改為向所有與美國做生意的國家課徵最高20%的齊頭式關稅。

針對預計在4月2日公布的對等關稅，川普31日表示，對等關稅將為美國帶回來巨大的財富，而其他國家也能夠理解，因為他們已經剝削美國多年。

川普之前稱4月2日為「解放日」（Liberation Day），他31日則稱其為國家的重生（rebirth），認為美國過去協助其他國家，但其他國家卻沒有向美國提供幫助。

至於到底是針對個別國家徵收關稅，還是徵收齊頭式關稅？川普不願透露細節，不過重申，其他國家怎麼向美國收費，美國就怎麼向對方收費；不過，川普表示，美國會相對友善。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前接受媒體訪問，提及「骯髒15國」，指占美國15%貿易總額的最大貿易國，卻對美國產品課徵高額關稅，或設有非關稅的貿易障礙。

原來外界評估，川普的對等關稅政策可能會朝對個別國家徵收關稅，不過華爾街郵報報導指出，川普的顧問團隊近期認為，川普更傾向20%的齊頭式關稅。

報導指出，川普在去年競選期間支持齊頭式的關稅，後來又公開改變想法，轉為向個別國家課徵不同關稅的做法。

川普 關稅

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