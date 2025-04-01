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IMF總裁：美關稅引發焦慮 但經濟影響不會太劇烈

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，美國總統川普關稅威脅引起「很多焦慮」，但對全球經濟的影響預料不會太劇烈。

法新社報導，川普今年1月重返白宮以來，就開始斷斷續續地對主要貿易夥伴祭出關稅，並揚言要在4月2日他所謂的「解放日」（liberation day）那天實施更多關稅。

受到關稅威脅影響，全球市場大幅下滑，美國消費者信心挫跌；然而，最近的失業和通膨數據尚未對美國經濟亮起警訊。

喬治艾娃今天出席路透社主辦的線上活動，當被問及貿易相關問題時表示：「各界對事態發展感到非常焦慮。」

她表示，「但我會說，這個過程也有一絲光明面，因為這迫使各國更認真思考，如何基於自身政策來建立一己的韌性」，並提到歐洲近來在國防投資方面的變化。

喬治艾娃表示，國際貨幣基金可能將今年全球經濟成長率的預測略微下調至3.3%，並說國際貨幣基金目前並不預測到會有經濟衰退。

她進一步說，國際貨幣基金並未看見關稅「帶來太劇烈的影響」。

國際貨幣基金先前執行的研究顯示，貿易不確定性會對經濟產生負面影響，並讓經濟成長止步不前。

喬治艾娃表示，情勢「進一步明朗化是愈早愈好」。

IMF 川普 關稅

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