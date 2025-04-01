對等關稅最快台灣周三早上就出爐？川普點出這兩個時間

美國總統川普周一（3月31日）在白宮向記者表示，計劃將在「明天晚上或著可能是周三」宣布「對等關稅」。

川普所謂的「明天晚上」指的是美東時間周二晚上，相當於台灣周三時間早上。

當川普被記者問到關稅會以「統一關稅」形式或採取不同、個別關稅稅率實施時，川普表示，「你們將在兩天內就會得知」。

川普說，關稅「是對等的，也就是他們怎麼對我們徵收，我們就同樣對他們徵收，但我們將比他們更仁慈」。他指出，稅率「將比他們一直對我們課徵的更低，而且在一些情況下可能會低很多」。