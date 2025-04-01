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對等關稅威脅逼近 越共總書記承諾進口更多美國產品

中央社／ 永珍1日專電

美國對等關稅磨刀霍霍，越共總書記蘇林近日向美國駐越南大使卿納柏表示，越南正積極解決美方關切事項，鼓勵進口美國具優勢的產品，特別是農產品、液化天然氣及高科技產品等。

美國總統川普（Donald Trump）當地時間3月31日表示，預計這星期宣布對等關稅措施，對象將包含所有國家。蘇林（To Lam）3月31日下午在越共中央總部會見卿納柏（Marc Knapper）時當面承諾，將鼓勵越南進口更多美國產品。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，蘇林表示，越南各部會、有關單位正在積極解決美方當前所關切事項，鼓勵進口美國具優勢且越南有需求的產品。

蘇林強調，特別是進口農產品、液化天然氣（LNG）及高科技產品等，這符合越南市場需求。他還說，越南黨和國家始終注重營造良好的投資環境，支持外資企業，特別是美國企業在越南拓展合作與投資業務。

根據報導，卿納柏特別感謝越南黨和國家及政府的密切指導，有效回應川普政府的關切，他並高度評價越南為促進雙邊貿易關係和諧與可持續發展所採取的務實措施。

他強調，美國企業及合作夥伴高度重視與越南的經濟、貿易、投資合作，並視越南為全球供應鏈中的重要夥伴之一，同時也認為越南市場為美國產品與服務創造了許多機會。

卿納柏說，美方支持越南發揮自身在促進地區與全球和平與合作中日益重要的作用與影響力。他重申，一個強大、獨立、繁榮和自強的越南將為地區乃至全球的和平與穩定作出積極貢獻，這也是美方一貫支持的。

川普 越南 關稅

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