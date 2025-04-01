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川普對等關稅明登場！預告「以國家為基礎」 可能情況一次看

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3月3日在白宮簽署行政命令。路透
美國總統川普3月3日在白宮簽署行政命令。路透

美聯社報導，美國白宮預告總統川普4月2日將在白宮玫瑰花園（Rose Garden）宣布「以國家為基礎」對等關稅計畫，並且致力在其他時間實施針對特定產業的關稅。

4月2日會發生什麼事？

目前有關計畫的細節仍不確定。對等關稅可能會按產品徵稅的形式，或是對來自每個國家的所有商品徵收更廣泛的「平均稅率」，但也無法排除其他完全不同的方式。這些稅率可能會反映其他國家的徵稅標準，以及它們對國內企業的增值稅和補貼。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受福斯新聞採訪時表示，這些關稅每年可能會增加6000億美元稅收，這意味著平均稅率將達到20%。

另外，先前川普延緩對加拿大和墨西哥的許多進口稅也將在4月2日生效。

哪些川普關稅即將開始？

川普表示將自4月2日對委內瑞拉石油或天然氣的買家徵收25%關稅，其中包括美國自己。

進口車關稅也將在4月4日生效，並在5月3日擴大適用於引擎、變速箱和電子系統等關鍵零件，還可能進一步擴大。但符合美墨加協定（USMCA）規則的零件初期將豁免。

其他包含加拿大輸美能源和含鉀肥料、中國銷美商品、全球出口美國鋼鋁等關稅，均已生效。

川普將祭出更多種類關稅？

川普先前曾威脅對銅、木材、藥品和晶片等產品徵收進口稅。對此許多國家已表示可能採取反制行動，因此本周恐怕看到更多報復措施。

另外，川普表示不會與其他國家針對4月2日的關稅進行談判，直到關稅生效後才會開始，但他已表示對進口車的25%關稅將是永久性的。

川普 關稅

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