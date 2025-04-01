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關稅「解放日」將到 美物價恐漲

聯合報／ 編譯廖振堯、高詣軒／綜合報導
分析認為川普新一輪關稅可能拉抬美國物價；圖為美國民眾在加州福斯特市超市購物。（新華社）
分析認為川普新一輪關稅可能拉抬美國物價；圖為美國民眾在加州福斯特市超市購物。（新華社）

美聯社三月卅日報導，美國總統川普稱四月二日為「解放日」，計畫當天推出一系列關稅，承諾降低美國對進口商品的依賴。新一輪關稅具體細節仍不明，但經濟分析大多認為，美國一般家庭將被迫承擔關稅成本，恐面臨物價上漲、收入減少。

這已是川普公開聲稱的第三個解放日。川普去年就說十一月五日總統大選投票日是解放日，後來又說一月廿日他就任總統當天也是，足見「解放日」在他心中的分量。川普認為關稅可以拯救美國，但消費者信心和股市低迷表明，民眾多認為美國經濟將因關稅付出代價。

多數經濟學者認為關稅並無好處，只會讓汽車、食品雜貨、住房等商品漲價，企業利潤也可能下降，拖慢經濟成長。經濟學者拉弗估計，若汽車關稅全面實施，每輛汽車成本可能會增加四七一一美元。俄亥俄州哥倫布市長金瑟三月廿八日也說，關稅可能導致建築材料成本上升，讓房價平均漲二點一萬美元。

西北大學凱洛管理學院金融教授布勞恩直言，「我不覺得解放日有何正面效益，這會損害美國經濟，其他國家也會報復」。

紐約資產管理公司「智慧樹」策略師萊恩斯則說，商品關稅也會影響到服務的價格，如汽車零件漲價，修車、車險服務也會跟著漲。

川普上周宣布徵收百分之廿五的汽車關稅，堅稱會吸引更多公司在美國設廠來避稅。但這可能需要等上數年。白宮貿易顧問納瓦羅聲稱，汽車關稅將帶來每年一千億美元稅收，其他關稅每年則可進帳六千億美元。

川普還計畫徵收進口藥品、銅、木材的關稅。除了已被加徵關稅的中國大陸、加拿大和墨西哥，川普還稱要納入歐盟、南韓、巴西和印度等。

川普 關稅

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