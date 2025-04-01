歐盟、大陸強硬 誓言對美反制

德國看守總理蕭茲三月卅日說，歐洲聯盟顯然將對美國總統川普宣布的關稅做出明確而果斷的回應，但強調歐盟也始終且隨時堅定做好妥協與合作的準備；大陸官媒央視報導，美國若執意損害大陸利益而對大陸加徵更多關稅，中方必將堅決反制。

蕭茲在德國漢諾威貿易展開幕前向美國喊話，「歐洲的目標仍然是合作，但若美國讓我們別無選擇，我們歐盟將齊心回應，就像回應鋼鋁關稅一樣」。

川普已宣布對美國盟友和對手徵收廣泛關稅，包括本周起將對進口汽車徵收百分之廿五關稅。

美國對全球鋼鐵和鋁徵收百分之廿五關稅已於三月中旬生效，歐盟定於四月開始採取反制措施。

德國是汽車製造和出口大國，可能遭受汽車關稅嚴重打擊。德國矢言對關稅採取強硬回應，政府發言人堅稱「一切皆有可能」，但義大利總理梅洛尼採取較和緩語調，呼籲對不斷升級的貿易爭端採取「合理」處理方法，歐盟執委會主席范德賴恩也說，對美國汽車關稅深感遺憾，歐盟將「繼續尋求談判解決方案」。

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」近日引述大陸商務部研究院學位委員會委員白明分析，川普第一任期的關稅是對大陸「戰略競爭」工具，第二任期的關稅則是美國政府處理「國家間利益關係的通用籌碼」，目的是不讓任何國家在經貿領域占美國便宜。

白明說，美方所謂的「對等」關稅，存在許多主觀臆測，以中美貿易為例，美方存在貿易逆差源於美國高消費、低儲蓄的經濟結構，美國在貨物貿易上對大陸是逆差，但在服務貿易方面是順差。此外，美國對大陸實行出口管制，限制許多高技術、高附加價值產品出口大陸，扭曲中美相對互補的貿易結構，自然產生逆差。

川普今年二月和三月先後以芬太尼問題為由，累計向大陸進口商品加徵百分之廿關稅，大陸也祭出兩輪反制措施，對美國部分進口商品加徵百分之十至十五關稅。