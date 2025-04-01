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川普首稱：對所有國家實施對等關稅

聯合報／ 編譯盧思綸劉忠勇茅毅、記者張文馨黃婉婷／綜合報導
美國總統川普三月卅日搭乘空軍一號返回華府途中接受採訪，稱將對所有國家實施對等關稅。（路透）
美國總統川普三月卅日搭乘空軍一號返回華府途中接受採訪，稱將對所有國家實施對等關稅。（路透）

美國總統川普三月卅日在空軍一號上首度表明，打算對所有國家實施對等關稅，並非限於外傳的十至十五個「骯髒國家」。

川普暗示亞洲貿易失衡

川普在專機上對媒體說，「會從每個國家開始，基本上我們談論的所有國家都會包含在內。我沒聽說什麼十五國、十國，或十到十五國」。「我們（美國）對他們（外國）的態度，會比他們對我們的寬宏大量多了，這將為（我們）國家帶來可觀收入；他們敲我們竹槓」。

川普暗示美國與亞洲國家的貿易，此前一直失衡；「你可以看看（我們）與亞洲的貿易，我不會說至今有任何（亞洲）國家公平地或善待我們」。

總統前天聽取卓揆簡報

關稅戰山雨欲來，亞股昨天普遍重挫，台股大跌百分之四點二，在亞股中跌幅最重。總統府發言人郭雅慧昨表示，賴清德總統前天在官邸聽取行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君與台美經貿工作小組成員的簡報，就美國即將推出的對等關稅等措施，針對可能的各種稅率與措施等不同情境，進行模擬及推估可能的衝擊，以及預應方案的整備。

賴總統請卓榮泰與國安會秘書長吳釗燮帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，做出最好因應，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，對於可能受到衝擊影響的產業，也務必給有力的支持與協助。政院經貿辦指出，政院未來將持續密切關注美方最新政策措施，積極規畫相應的因應方案，並適時說明。

「解放日重塑全球貿易」

川普預定四月二日正式宣布將開徵對等關稅，並聲稱當天是「解放日」。這是他企圖重塑全球貿易並提振美國製造業的重大政策一環，同時藉由關稅來增加稅收，包括延長他第一任推動的減稅措施，以及兌現他去年總統選戰時加碼的減稅承諾。

白宮尚未公布關稅細節

白宮至今仍未公開說明對等關稅細節，包含適用範圍、計算方式或享有豁免的條件。但川普指出對等關稅將考量其他國家對美國實施的非關稅貿易障礙，但尚未詳述計算方式，也沒說明對等關稅的生效時日。

川普已表示，將對向美國出口品徵費用的國家實施一系列對等關稅，並矢言會跟這些國家對美國出口品徵的關稅稅率相符。

一月廿日回任的川普二月就簽備忘錄指示美國貿易官員逐一檢視各國現況，並就各國「量身訂做」反制措施清單。他上周曾暗示可能調整對等關稅計畫，在某些情況下對部分國家徵的關稅稅率，或許低於這些國家對美國徵的稅率。

川普第二任的關稅政策已使外界擔憂出現經濟成長停滯與通膨同步上升的「停滯性通膨」。對此，他向媒體宣稱「我已多年沒聽過這個（經濟）術語了；這個國家會空前成功，會欣欣向榮」。

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