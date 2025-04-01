對等關稅砲口瞄準所有國家 川普：沒聽說什麼15國

美國總統川普表示，他打算對「所有國家」實施對等關稅，「沒有聽說外傳什麼15國，十或15」。他一句話推翻4月2日公布的關稅對象可能僅限部分國家的猜測。

川普預定4月2日「解放日」啟動對等關稅，他3月30日在空軍一號上告訴記者：「會先從所有國家開始，且拭目以待。我沒有聽說外傳什麼15國，十或到15。」白宮尚未明確說明關稅細節，包括適用範圍、計算方式、何時生效或各國取得豁免的條件。川普也表示，這些關稅會考量其他國家的非關稅障礙，但尚未解釋具體如何計算。

川普說：「我們對他們的態度會比他們對我們友善得多，但這將為國家帶來可觀的收入。」美國政府預定4月1日公布貿易調查報告，屆時或許會有多一點線索。

至於字節跳動出售TikTok的協議，川普透露會在4月5日前敲定；「我們有很多潛在買家對TikTok非常感興趣；我希望TikTok能繼續（在美國）存在」。

另據美國媒體報導，川普團隊內部據傳仍在對如何課稅爭議不休；關鍵爭議之一，在於究竟要對各個貿易夥伴個別實施「對稱性」關稅，還是對幾乎所有貿易夥伴都實施「全面性」關稅。熟悉內情人士表示，近日幕僚們考慮對幾乎所有貿易夥伴都實施最高稅率達20%的關稅，但「對等式」關稅也並未退場。

近日川普一直催促團隊設計對許多國家實施較高稅率的計畫；消息人士指出，川普傾向於對擁有對美貿易順差的國家全面課稅。白宮國家經濟委員會主席哈塞特支持「對等式」關稅，認為這既有助於重新平衡美國的貿易關係，又不致加重通膨壓力；另一些幕僚認為全面性關稅能夠增加政府稅收，來抵消減稅造成的漏損。

無論最終計畫如何，川普希望對各國有個「乾淨的數字」，政策「又大又簡單」；這可能意味著美國並不只是先針對美國最大貿易夥伴，也就是所謂的「骯髒15國」實施關稅而已。