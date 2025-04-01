川普強徵關稅 社群平台瘋傳「#抵制美國」

川普強徵關稅，使美國在法國等各國的形象出現「歷史性崩潰」，導致「#抵制美國」的標籤在社群平台上瘋傳，可口可樂、麥當勞、特斯拉、星巴克、肯德基和X等美國品牌被列為目標，蘋果、微軟、Airbnb和Tripadvisor，及運動品牌Nike和Converse也被提及。

上周登上法國《解放報》頭版的一項民意調查發現，超過六成的法國人支持迴避美國產品，近三分之一的人開始身體力行。法國北部33歲的農民魯塞在臉畫建立「抵制美國：買法國和歐洲產品」的群組，一個月內吸收逾2.5萬名會員。他說，「說抵制太過強烈和嚴厲。我們真正想說的是買法國貨和歐洲貨。正如美國人說『美國優先』一樣，我們說『法國和歐洲優先』」。

住在加拿大安大略省的34歲資深軟體研發師特瑞里柏，原本打算5月跟妻子到亞利桑那州旅遊，不過前加拿大總理杜魯多向加國企業主管證實川普總統認真考慮併吞加拿大的消息傳出，特瑞里柏隔天便取消行程，寧願損失旅館訂金約500元，改成留在卑詩省旅遊。

英國衛報報導，上周五，巴黎林蔭大道的麥當勞和肯德基分店仍然生意興隆。包括16歲麥修、15歲潔蒂和17歲艾絲特在內的學生，都不打算為關稅而改變消費選擇。潔蒂說：「我理解大家為何建議別買美國貨，但那是有錢人才負擔得起的事。作為學生，我們辦不到。」

43歲害蟲防治員亞男剛剛買了一雙新的Nike運動鞋，他說「理解抵制活動」，但他向來買Nike的鞋。

民調發現，法國人不滿川普加徵關稅、打壓多元化和包容性，以及烏克蘭總統澤倫斯基在橢圓形辦公室受到的待遇。川普威脅要將法國和歐洲葡萄酒和香檳的進口關稅提高到200%，也影響法國民眾的觀感。