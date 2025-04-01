川普喊對俄石油課二級關稅

美國總統川普表示，如果俄羅斯總統普丁拒絕與烏克蘭停火，他考慮對俄羅斯石油實施「二級關稅」，但川普稍後表示，他不認為普丁將會「食言」。

布蘭特原油期貨3月31日盤中一度大漲1.14%，報每桶74.47美元；西德州原油期貨盤中也飆升1.12%，報每桶70.14美元。

NBC引述3月30日川普的電話採訪報導，普丁質疑烏克蘭總統澤倫斯基做為談判方的正當性，川普對此感到「惱火」和「非常生氣」。但川普稍後提出普丁不至於食言的說法，顯然是要緩和他稍早的批評。

川普在空軍一號上對記者表示：「我對於他過去一兩天有關澤倫斯基的說法感到失望，因為他認為澤倫斯基不可信。他勢必得和（澤倫斯基）達成協議，無論喜不喜歡他。因此我感到不滿，但我認為他將會有好作為。」

川普稍早在接受NBC訪談時，曾表示如果普丁不能達成停火協議，而且如果錯在俄羅斯，「將對俄羅斯實施二級制裁」。不過，川普稍後又向記者表示，「我當然不會想對俄羅斯實施二級關稅」。

俄羅斯是全球三大產油國之一，如果購買俄羅斯石油須遭懲罰，將對石油市場產生重大影響，而且任何供應干擾都可能增添通膨壓力。