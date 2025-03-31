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高盛：關稅大限前 對沖基金撤離科技股

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導

根據高盛（Goldman Sachs）報告，上週對沖基金以6個月來最快速度拋售科技股。美國總統川普表示將於4月2日宣布大規模關稅計畫，引發外界憂心，進而拖累全球股市重挫。

高盛28日致客戶報告中表示，對沖基金上週拋售科技股，減碼多頭部位。路透社於31日看到這份文件。所謂空頭是預期資產價值下跌，多頭則是預期資產價值上揚。

高盛在報告中指出，包括所謂「絕地7騎士」（Magnificent-7）科技股在內的資訊科技股，是該公司為對沖基金提供專業服務部門中當週淨賣出最多的股票。

摩根士丹利（Morgan Stanley）則是在27日的報告中表示，對沖基金擴大放空股票，其中輝達（Nvidia）、超微（Advanced Micro Devices）和特斯拉（Tesla）是26日被放空股票前3名。

高盛說，美國上週賣盤中科技股約占75%。這波賣壓集中在生產人工智慧（AI）相關的科技硬體公司。

高盛表示，目前對沖基金的科技股部位正處於5年低點。

川普 關稅

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