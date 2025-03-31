川普說：對等關稅將對所有國家開始 沒有15國之說

美國總統川普表示，他打算對「所有國家」實施對等關稅，一句話推翻4月2日公布的關稅對象可能僅限部分國家的猜測。

川普在空軍一號上告訴記者：「會先從所有國家開始，且拭目以待。我沒有聽說外傳什麼15國，10或到15。」

川普預定4月2日啟動對等關稅，這是他重塑全球貿易、提振美國製造業的重大政策的一環，同時藉由關稅收入資助國內政策，包括延長他上個任期推動的減稅措施，並兌現2024年競選時追加的減稅承諾。

白宮尚未明確說明關稅細節，包括適用範圍、計算方式或各國取得豁免的條件。川普也已表示，這些關稅會考量其他國家的非關稅障礙，但尚未解釋具體如何計算。此外，政府也未明確說明這些新關稅何時生效。

川普說：「我們對他們的態度會比他們對我們友善得多，但這將為國家帶來可觀的收入。」