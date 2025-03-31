對等關稅還不夠 川普團隊傳仍考慮實施全面性20%關稅

川普政府正趕在周三期限前敲定最新貿易措施的具體細節，道瓊社引述知情人士報告，當前討論的一個重點：是要針對美國貿易夥伴個別實施關稅，還是回歸川普競選時的主張，對凡和美國貿易往來的國家課徵全面關稅？

川普上周淡化外界對4月2日所謂對等關稅的疑慮，且多次表示會比之前放話的「寬鬆一些」，還可能考慮讓部分國家完全免於關稅。

但知情人士告訴道瓊社，川普最近幾天又開始敦促團隊採取更強硬立場，要求規劃對更多國家加徵更高關稅。

具體如何實施尚不明朗，但川普顧問近日確考慮對幾乎所有美國貿易夥伴課徵高達20%的全球性關稅。川普和他的團隊在競選期間曾多次宣揚這計畫，但後來川普轉而推動對等關稅，也就是說，「他們對我們怎麼課，我們就對他們怎麼課。」

有政府官員透露，對等關稅一案仍在考慮之列，並透露川普傾向對所有美國貿易逆差國家課徵關稅，且希望為每個國家設定一個「明確的稅率」，不過最終決策並未敲定。

無論最後採取什麼方案，官員強調，川普希望政策「大而簡化」。這表示最付諸實施的範圍可能比之前只針對美國主要貿易夥伴的計畫更廣泛。

知情人士透露，除了研擬對等關稅方案外，川普團隊也考慮針對特定產業祭出關稅措施，可能涵蓋關鍵礦物及相關產業。目前還不清楚這些關稅是否會在4月2日一併公布，但預料會納入美國貿易代表署（USTR）預計周二提交給川普的貿易政策檢討文件中，也就是宣布計畫前一天。

國家經濟會議（NEC）主席哈塞特原本支持「對等關稅」一案，認為這是重新平衡美國貿易關係、避免大幅推高美國消費者物價的手段。不過，最近幾天，川普團隊又開始討論對幾乎所有國家課徵普遍性關稅，以增加政府歲入，彌補共和黨在國會推動減稅政策帶來的財政缺口。