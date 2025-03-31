關稅大砲來襲！川普：不只10-15國而是對全球貿易夥伴實施對等關稅
路透報導，美國總統川普30日表示，4月2日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不僅限於原先預計的10到15個國家。
川普此前已對鋁、鋼鐵和汽車徵收關稅，並提高了對所有中國輸美商品的關稅。
川普30日在空軍一號告訴記者，「會從所有國家開始，基本上，我們談論的所有國家都會包含在內。」
川普表示，他將針對向美國出口商品徵收費用的國家實施一系列對等關稅，並承諾將與這些國家的關稅稅率相應。
今年2月，川普簽署一份備忘錄，指示美國貿易官員逐一檢視各國情況，並制定相應的反制措施清單。
上周，他暗示可能會調整對等關稅計畫，在某些情況下對部分國家徵收的關稅稅率可能低於這些國家對美國的關稅。
華爾街日報今天稍早報導，川普上述關稅構想將如何落實仍不明朗，但他的顧問考慮實施全球關稅稅率最高達20%。
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