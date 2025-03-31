4月2日對等關稅改普遍關稅？傳川普擬對全球課20%關稅

美國政府急忙在4月2日前敲定對等關稅方案，華爾街日報引述知情人士報導，川普敦促團隊採取更強硬立場，制定範圍更廣且稅率更高的關稅方案。

目前川普團隊討論的關鍵在於，是否對美國貿易夥伴實施個別關稅稅率，抑或是回歸競選期間主張的全面關稅方案，針對幾乎所有與美國做生意的國家統一課稅。

儘管川普上周一再淡化外界就對等關稅的預期，多次表示會比先前表示的「更溫和」。但是知情內部討論人士指出，近幾日川普敦促團隊採取更強硬立場，鼓勵制定涵蓋範圍更廣、稅率更高的方案。

目前這些構想將如何落實仍不明朗，但報導稱，顧問考慮實施全球關稅，稅率最高達20%，料將衝擊幾乎所有美國貿易夥伴。

另一方面，知情人士透露，川普團隊正在考慮公布一系列新的產業別關稅，可能波及關鍵礦物及其相關產品等產業。目前尚不確定個別產業關稅是否會在4月2日當天正式公布，但預計將納入美國貿易代表辦公室預定於4月1日提交給川普的貿易政策檢討文件。