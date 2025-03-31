快訊

生日變忌日！男歌手逃逸遭警方開槍擊斃 享年39歲

主持台北論壇14年「3目標都失敗」 蘇起挫折今年將交棒

關稅大砲來襲！川普：4月2日實施對等關稅 涵蓋所有國家

4月2日對等關稅改普遍關稅？傳川普擬對全球課20%關稅

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普28日於華府南草坪揮手致意。路透
美國總統川普28日於華府南草坪揮手致意。路透

美國政府急忙在4月2日前敲定對等關稅方案，華爾街日報引述知情人士報導，川普敦促團隊採取更強硬立場，制定範圍更廣且稅率更高的關稅方案。

目前川普團隊討論的關鍵在於，是否對美國貿易夥伴實施個別關稅稅率，抑或是回歸競選期間主張的全面關稅方案，針對幾乎所有與美國做生意的國家統一課稅。

儘管川普上周一再淡化外界就對等關稅的預期，多次表示會比先前表示的「更溫和」。但是知情內部討論人士指出，近幾日川普敦促團隊採取更強硬立場，鼓勵制定涵蓋範圍更廣、稅率更高的方案。

目前這些構想將如何落實仍不明朗，但報導稱，顧問考慮實施全球關稅，稅率最高達20%，料將衝擊幾乎所有美國貿易夥伴。

另一方面，知情人士透露，川普團隊正在考慮公布一系列新的產業別關稅，可能波及關鍵礦物及其相關產品等產業。目前尚不確定個別產業關稅是否會在4月2日當天正式公布，但預計將納入美國貿易代表辦公室預定於4月1日提交給川普的貿易政策檢討文件。

川普 關稅

延伸閱讀

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

WSJ：台積擴大投資美台關係回暖 台灣拿川普當靠山信心增強

因應川普貿易戰 富豪戶減股加碼基金、債券

川普關稅戰來襲…逾兆富豪大戶資產 投資要轉向了

相關新聞

關稅大砲來襲！川普：不只10-15國而是對全球貿易夥伴實施對等關稅

路透報導，美國總統川普30日表示，4月2日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不僅限於原先預計的10到15個國家。

4月2日對等關稅改普遍關稅？傳川普擬對全球課20%關稅

美國政府急忙在4月2日前敲定對等關稅方案，華爾街日報引述知情人士報導，川普敦促團隊採取更強硬立場，制定範圍更廣且稅率更高...

川普：不在乎進口車因關稅漲價

美國總統川普廿九日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表明，不會開除任何涉及通訊軟體Signal洩密的官員，也完全不在乎...

對等關稅還不夠 川普團隊傳仍考慮實施全面性20%關稅

川普政府正趕在周三期限前敲定最新貿易措施的具體細節，道瓊社引述知情人士報告，當前討論的一個重點：是要針對美國貿易夥伴個別...

美國核心產品物價翻升 關稅更將對通膨火上澆油

美國多年來只跌不漲的核心產品物價，從去年9月起開始翻升，而川普的威脅將使這項重大的通膨挑戰益發嚴峻。

川普加稅喊玩更大一點 希望讓美國經濟「脫胎換骨」

美國本周關稅措施將多箭齊發，包括將公布對等關稅細節，開徵加墨商品進口關稅和對委內瑞拉石油買家課徵「二級關稅」、以及加徵汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。