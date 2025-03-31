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美國核心產品物價翻升 關稅更將對通膨火上澆油

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國多年來只跌不漲的核心產品物價，從去年9月起開始翻升。歐新社
美國多年來只跌不漲的核心產品物價，從去年9月起開始翻升。歐新社

美國多年來只跌不漲的核心產品物價，從去年9月起開始翻升，而川普的威脅將使這項重大的通膨挑戰益發嚴峻。

在新冠疫情爆發前的20年間，美國核心產品物價連1分錢都沒有漲。消費者物價指數（CPI）扣除能源與食品之後的核心產品物價，在2011-2019年期間下跌1.7%，同期核心服務業務架年升2.7%，使核心CPI平均年升2%。

新冠疫情期間，產品價價格一度飆高，2023年夏季從頂峰回降，但從去年9月起核心產品物價平均月升0.1%，今年2月更上漲0.2%。

聯準會（Fed）主席鮑爾3月表示，「產品通膨已經出現」。Fed經濟學者發現，1998-2014年期間進口產品價格平均年降0.6%，但未來將難以重現這項好處，因為沒有第二個中國大陸將緩解全球的通膨壓力。

TS Lombard機構首席美國經濟學者布里茲指出，「最近數據顯示，產品已不再像2010年代那樣壓低通膨率」，並預測產品價格上漲推升整體通膨率上升到3%左右。

能源價格是另一項福音，2019年全球油價也比2010年代初期便宜，因美國出現頁岩石油熱潮，有助於降低製造業及國內、外運輸成本。

但現在不僅進口產品物價不再下跌，川普的關稅措施反而將使進口品價格更貴。高盛預測，關稅將使今年個人消費支出（PCE）核心平減指數上漲3%，高於2月時的2.8%漲幅。

里奇蒙聯準銀行與亞特蘭大聯邦準備銀行上周公布對400位企業財務長所做的訪調指出，未從加拿大、墨西哥及中國進口產品或零組件的企業，計劃今年漲價2.9%，而從這三國進口的企業計劃漲價5.1%。

理論上，一次性提高關稅只會造成一次性的物價上漲，因此通膨只會短暫上升，約在關稅實施一年後恢復原狀。但關稅卻可能透過其他管道加重通膨壓力。關稅減少了競爭，讓國內生產者能加碼漲價，例如從今年元月以來，美國國內與全球鋼價的差距已大幅擴大；再者，由於國外競爭減少，國內生產者採用最新科技或提升勞動生產力的壓力減輕，也會加重長期成本壓力。

產品價格上漲未必意味整體通膨將會永久上升。摩根大通首席經濟學者考斯曼指出，在長期間，央行有強大的力量能夠控制物價。但少了全球性的順風來壓低產品價格，Fed必須使利率比通膨達標時的水位更高。他表示，「Fed將在進一步抑制需求，或容許通膨居高之間做出選擇」。

川普 關稅

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