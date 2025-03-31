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關稅戰引憂慮 川普要求玩更大

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

華盛頓郵報廿九日報導，美國總統川普宣布的對等關稅四月二日即將生效。知情人士透露，他要求正制定關稅政策的幕僚「玩更大一些」，並認為這是讓美國經濟轉型的難得機遇，不理會華爾街及國會的川普盟友呼籲白宮採取較妥協的措施。

美國財長貝森特三月表示，目前最可能實施的方案，是向川普政府認為對美徵高關稅及貿易量前百分之十五的貿易夥伴「骯髒十五國」課關稅，約占美國進口總量的九成。另外還有對外國輸美汽車等關稅措施。美股已因此下跌，經濟學者也示警這些措施使美國陷入衰退的風險上升。

但知情人士指稱川普仍對幕僚說應進一步升高關稅措施，近來還重提全面關稅的想法，適用於大部分進口品，不論來自哪國。

川普無論公開或私下都強調關稅是「雙贏」局面，既可以讓製造業的就業機會回流美國，也讓聯邦政府藉由關稅收入進帳數兆美元充實國庫。

川普還說第一任時竟讓幕僚勸阻他而未實施更大規模的關稅，真是犯了錯；對大多數進口品實施單一、單純的關稅，才能防止漏網之魚，不會削弱關稅的威力。

川普與幕僚討論的關稅反映出在其思維中，關稅扮演的核心角色，在於鞏固他的政績。部分川普盟友已考慮準備自明年起讓四月二日成為美國國定假日。

川普第一任的首席策士巴農表示，除了川普的生日六月十四日，還應將祭出對等關稅的四月二日「解放日」立為國家假日。然而共和黨籍國會議員、外國盟友及投資人，對川普發動的全球貿易戰憂慮都已加劇，美股三大指數廿八日都大跌，許多分析師指出部分歸咎於關稅戰升溫，以及擔憂伴隨而來的通膨攀升。

川普 關稅

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