川普：不在乎進口車因關稅漲價

美國總統川普廿九日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表明，不會開除任何涉及通訊軟體Signal洩密的官員，也完全不在乎他對外國輸美汽車課高關稅，恐使外國車商提高車價而將成本轉嫁給美國消費者，並又一次強調拿下丹麥半自治領土格陵蘭的決心。

美國國防部長赫塞斯等川普政府高官，用未授權的通訊軟體Signal討論對葉門武裝團體「青年運動」的軍事行動，白宮國安顧問沃茲更無意中將美國「大西洋月刊」總編輯戈德堡拉進國安高層的Signal群組，引發軒然大波。

川普廿九日在媒體前維持力挺部屬態度，明言「我不會因假新聞和政治迫害開除人」，對赫、沃兩人仍充滿信心；主持人維爾克問川普是否真如外傳曾討論過開除沃茲，川普則聲稱「我從未聽過（有這種事），除了我，沒有別人能做出（開除的）決定，那我是從沒聽過」。

川普受訪時從頭到尾將此事描述為假新聞，「我不知道、也不在乎Signal是什麼玩意，我只能告訴你這是場政治迫害，媒體現在只想談這個，因為你們沒別的話題好講，因為這是美國史上最偉大的一百天總統任期」。

另對外國輸美汽車加徵百分之廿五的高關稅，川普對維爾克強調根本不在乎外國車商是否會因此提高車價，「我還希望他們加價（賣），要是他們這麼幹，那人們就會去買美國製造的汽車，而我們（美國車商）有很多（汽車）」。

川普還恭喜在美國境內製造汽車的外國車商將賺很大，反正「只要在美國製造，就不會有關稅」。他廿六日宣布對美國境外製造的汽車、輕型卡車加徵百分之廿五進口關稅，預定自四月三日起開徵。

川普又再重申「絕對」曾就美國兼併格陵蘭進行實質討論，「美國會拿下格陵蘭，沒錯，百分之百（會）」；而且美國「很可能不必動用軍事力量就能辦到」，但「我不會排除任何選項」。川普近來一再揚言出於國安考量，美國必須將自一七二一年以來一直由丹麥控制的格陵蘭納入美國。

路透廿九日報導說，美國副總統范斯對美國長期盟友和北約（NATO）盟邦丹麥的批評，又再凸顯川普第二任對美國傳統聯盟的漠視。