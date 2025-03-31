進口關稅汽車漲價 美國總統川普說不在乎

美國總統川普29日受訪表示，若汽車製造商為因應汽車進口關稅而提高汽車售價，他也「完全不在乎」。

川普29日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時，被問及他是否曾警告外國汽車製造商執行長不要提高價格，以回應他計劃在本周對進口汽車課徵的25%關稅。川普回答說：「我從來沒這麼說過。」「我完全不在乎他們會不會漲價，因為人們將開始購買美國汽車。」

川普表示：「我希望他們漲價，因為如果他們這樣做，人們就會購買美國製造的汽車。」他在冗長的回答中，又重複說了兩次「我完全不在乎」。

美國4月3日起將對進口汽車加徵25%關稅，將影響2,400億美元的貿易額，進口的轎車和輕型卡車約占去年美國汽車銷售量1,600萬輛的一半。到了5月3日，這項關稅將擴大適用於引擎、變速箱和電子系統等關鍵零件，還可能進一步擴大。但符合美墨加協定（USMCA）規則的零件初期將豁免。

市場普遍預期汽車價格將上漲數千美元，摩根大通分析師預期，汽車價格平均將上漲11%。