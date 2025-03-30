美祭對等關稅最大受害者是誰？彭博：歐、日股市打擊最大 台灣風險也高

彭博資訊分析師指出，由於美國本周料將公布的對等關稅，將聚焦於對美貿易持續擁有順差的國家，即所謂「骯髒15國」，已使依賴美國營收的國際股市，遭到比2018年貿易戰的更嚴重打擊。不計英國的歐洲股市可能風險最高，日本亦然，南韓、台灣及東南亞股市風險亦高，中國大陸及拉美股市則有望大致躲過美國關稅衝擊。

彭博分析師認為，歐洲醫療、非消費必需品與工業類股的風險最高，中國大陸已經將出口轉移到其他新興市場，且陸股「科技八強」幾乎不依賴美國，拉美股市則因為出口依賴中國大陸市場，而使風險下降。

日本科技、醫療、原料、工業及非必需品類股高度依賴出口，因此今年來這些類股的表現墊底。日本科技股中，內需為主的軟體及資訊科技服務類今年來上漲8%，但依賴美國及中國市場的半導體及硬體設備股則分別下跌10%及6%；另外投資人擔心人工智慧（AI）應用的前景以及資料中心可能供給過剩，也拖累科技股下跌。

中國大陸對美國的貿易順差雖大，但與東亞其他經濟體相比，這次受美國關稅的衝擊相對較小，更可望因TikTok交易，而遭受較輕的關稅衝擊。中國大陸出口占經濟比重已降到23%以下，低於其他亞洲新興經濟體，也使中國大陸所受關稅衝擊較小。不過，由於墨西哥及東協等諸多中國出口市場將承受美國關稅打擊，中國大陸出口仍可能遭到連鎖衝擊。

反觀南韓、台灣及東南亞地區，可能因為半導體、汽車及消費性電子產品對美出口龐大，而使風險升高，尤其是越南。

由於企業將承擔美國實施關稅的成本，將使全球企業的營業利益率將下降，並壓抑各國股市。預料這一次關稅對國際企業利益率的打擊，將比美國企業所受的傷害更大。

這次關稅對於依賴美國市場的國際股市將造成更大打擊。今年第1季最不依賴美國市場的國際股市，是2020年第1季以來最強，因投資人擔憂美國經濟衰退，加上關稅的高度不確定性。同期除了東南亞股市，美股是全球最大輸家。