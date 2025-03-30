整理包／川普關稅周來了 貿易「解放日」會採取哪些行動？

美國總統川普宣稱4月2日將是美國對外貿易的「解放日」，將宣布全面升高關稅，可能重創美國最主要的貿易夥伴。

川普在「解放日」將有哪些行動？

有三件大事，以及諸多不確定性。

第一，對美國貿易關係的調查報告將於4月1日出爐。

第二，川普預料將宣布「對等式」關稅，用來反制政府認為的失衡貿易關係，以及不公平稅制、補貼與法規。

第三，白宮也可能宣布整套針對特定產業的關稅，包括4月3日起對進口汽車加徵25%關稅。

在不確定性方面，川普已表示接下來將對晶片及藥品課稅，但也暗示這些可能稍後才宣布，使川普的施政更加不可預測。

川普也表示對墨西哥與加拿大進口產品課徵25%的關稅，也將於4月2日生效。

川普的對等關稅是什麼？

川普政府已表示，將以「一國、一國」為基礎，實施不同的關稅；凡是關稅比美國高的貿易夥伴，都將在打擊之列。更新奇的說法，則是美國將對實施非關稅壁壘的國家，也實施關稅，例如規則、法規、補貼或稅制等。

美國官員一再指出，歐洲實施的加值稅（VAT）就是一種不公平貿易行為，官員也抨擊外國實施的數位服務稅是歧視美國企業的作法。但貿易專家表示，要計算出具體稅率來反制外國的稅制或法規，既費時又困難。

專家指出，美國「可能針對某些重要的產品，向所有國家實施部門性關稅，另外對一些擁有龐大對美貿易順差的國家實施個別國家式關稅。

各國將如何反應？

一些貿易夥伴已對美國進行報復。歐盟表示，針對美國已實施的鋼鋁關稅，將對價值280億美元的美國產品開徵關稅，若獲得歐盟所有會員國同意，這項關稅將於4月12日生效。中國大陸也鎖定川普在美國農業州的票倉，針對價值220億美元的農產品提高關稅。

加拿大於3月初宣布將對210億美元的美國產品開徵關稅，之後又宣布價值210億美元的美國鋼鋁及其他產品課稅。墨西哥、英國等一些國家目前尚未做出反應

不過，華府傳統基金會學者摩爾表示，貿易夥伴對美國報復「是錯誤的反應」，「只會有反效果，且會進一步激怒川普」。

哪些國家的風險最高？

對等關稅的打擊範圍目前仍不清楚。美國官員之前曾指出，日本、印度、歐盟及巴西將是最大目標。

美國貿易代表署則表示，所有20國集團（G20）國家都可能無法倖免，還加上一些「美國有最大貿易逆差的國家」，包括阿根廷、澳洲、巴西、中國、歐盟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、瑞士、台灣、泰國、土耳其、英國及越南。