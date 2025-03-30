快訊

五月天首轟大巨蛋！8場日期全曝光 榮登霸主藏無敵彩蛋

國3土城路段4車連環撞3人傷 車流紫爆、嚴重回堵6公里

美徵汽車關稅恐使車價上漲 川普「完全不在乎」：這樣人們就會買美製汽車

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國總統川普今天宣稱，他「完全不在乎」汽車製造商是否會因為他實施的進口關稅而提高價格，因為美國消費者會開始購買在地製造的汽車。美聯社
美國總統川普今天宣稱，他「完全不在乎」汽車製造商是否會因為他實施的進口關稅而提高價格，因為美國消費者會開始購買在地製造的汽車。美聯社

美國總統川普今天宣稱，他「完全不在乎」汽車製造商是否會因為他實施的進口關稅而提高價格，因為美國消費者會開始購買在地製造的汽車。

法新社報導，有報導指出，川普威脅汽車業高層，如果漲價，將會報復。川普今天告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）主持人維爾克（Kristen Welker），提高價格只會對在美國的製造商有幫助。

「我完全不在乎，我希望他們提高價格，因為如果他們這樣做，人們就會購買美國製造的汽車。我們有很多。」

川普26日宣布對美國境外製造的汽車、輕型卡車加徵25%進口關稅，將於4月3日開徵。

川普 漲價 美國 關稅

延伸閱讀

對等關稅將生效 川普要玩更大：經濟轉型難得機遇

對等關稅本周上路 川普再盯上進口藥：「很快」會課稅

連外國也要管 白宮：歐企需遵守川普反DEI規定

關稅細節沒人知道…4月2日臨近 川普政府官員、盟友都緊張

相關新聞

美徵汽車關稅恐使車價上漲 川普「完全不在乎」：這樣人們就會買美製汽車

美國總統川普今天宣稱，他「完全不在乎」汽車製造商是否會因為他實施的進口關稅而提高價格，因為美國消費者會開始購買在地製造的...

美國祭對等關稅前夕…陸與日韓舉行經貿部長會議 商定擴大合作

中日韓經貿部長會議30日在首爾舉行，是時隔五年多來首次。在美國總統川普4月2日祭出對等關稅前夕，三國商定擴大經貿領域合作...

川普首通話加拿大新總理卡尼 讚有共識

美國總統川普廿八日首次與加拿大新總理卡尼通話並宣稱內容「極具建設性」，還計畫在四月加國聯邦大選後，重新檢視美加關係。但卡...

川普：很快會對進口藥課稅 可接受與貿易夥伴談協議

美國總統川普表示，關於預定本周實施的「對等關稅」，他對商議降低稅率持開放態度，但不認為4月2日宣布實施前能談成協議。他並...

英國史家：川普對中模糊戰略 鷹或鴿派勝出仍需觀察

英國知名史學家佛格森在28日發表於英國「泰晤士報」（The Times）的長篇評論指出，1970年代以來，美國對台灣和中...

繳保護費有效？台積電加碼投資美國 外資：有助台灣躲過關稅衝擊

摩根士丹利（大摩）與荷蘭國際集團（ING）評估，在晶圓代工龍頭台積電承諾重金投資美國後，有助於台灣躲過4月2日上路對等關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。