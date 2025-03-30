美國祭對等關稅前夕…陸與日韓舉行經貿部長會議 商定擴大合作

中日韓經貿部長會議30日在首爾舉行，是時隔五年多來首次。在美國總統川普4月2日祭出對等關稅前夕，三國商定擴大經貿領域合作，並繼續全面且高水準的三國自貿協定（FTA）談判，以促進「區域和全球貿易」。

綜合韓聯社、路透報導，南韓產業通商資源部長官安德根、大陸商務部部長王文濤、日本經濟產業大臣武藤容治出席此次會議。三方重申在促進地區及全球經濟繁榮穩定方面加強三邊合作的必要性，商定繼續擴大經貿領域合作，並圍繞全球貿易議題以及產業、能源合作進行深入討論。

三國經貿部長一致同意在世界貿易組織（WTO）改革、「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）擴員等多邊貿易體制方面加強合作，並攜手推動簽署全面且高水準的中日韓自由貿易協定（FTA）。三方還商定在營造可預期的營商環境、穩定供應鏈、加強出口管制相關溝通、推動綠色和數字經濟發展等方面展開緊密合作。

報導指出，本次會議在美國政府針對貿易夥伴徵收對等關稅前夕召開，「其意義在於共同探討如何應對挑戰，以促進基於三國共同利益的自由貿易秩序發展」。三國經貿部長的意見大體一致，即希望在基於國際規則的全球自由貿易體系中維持穩定的貿易秩序。

據報導，王文濤在會上指出，在全球經濟不確定性和不穩定性加劇的背景下，加強三邊合作不僅有助於促進地區經濟增長，也對維護全球自由貿易體系和多邊貿易規則具有重要意義。他表示，希望推動中日韓FTA談判儘快取得進展，並進一步深化三國的經貿領域合作。

武藤容治提出，當前所處的國際環境瞬息萬變，不確定性正不斷加劇。在這種情況下，通過WTO和經濟合作協議維護並加強以規則為基礎的國際經濟秩序尤為重要。

安德根表示，當前全球經貿環境正在發生巨變，三國經貿部長此次會面對三國本身和國際社會均具有重要意義。他強調，應基於相互尊重和信任，通過合作共同營造穩定的全球貿易和投資環境。

上一次中日韓經貿部長會議於2019年12月在北京舉行，距今已有五年多之久。此次會議商定，下一次會議將與第十次韓中日領導人會議一併在日本舉行。

本月22日，中日韓甫舉行外長會談。大陸外長王毅當時表示，三方就年內舉行第十次中日韓領導人會議進行了有益溝通，將努力為此營造良好條件和氛圍。當時會議也就推進區域經濟一體化達成共識。