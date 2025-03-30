因應川普關稅措施 中韓日同意加強自由貿易

中央社／ 首爾30日綜合外電報導

韓國、中國和日本經貿首長今天在首爾舉行會談，面對美國總統川普祭出一連串新關稅措施，3國在加強自由貿易方面達成共識。

法新社報導，韓中日3國時隔5年再度舉行經貿部長級會議。

韓國產業部長安德根（Ahn Duk-geun）、日本經濟產業大臣武藤容治和中國商務部長王文濤出席今天的會議。

會後聲明指出，3國呼籲加快他們在三方自由貿易協議的談判工作，並同意創造「一個可預期的貿易和投資環境」。

安德根表示，3國必須「聯合」因應全球挑戰。

川普已矢言從4月2日起針對每個貿易夥伴徵收關稅，以糾正他眼中的各項不公平作為。

川普 關稅

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