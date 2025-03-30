川普首通話加拿大新總理卡尼 讚有共識

美國總統川普廿八日首次與加拿大新總理卡尼通話並宣稱內容「極具建設性」，還計畫在四月加國聯邦大選後，重新檢視美加關係。但卡尼廿七日才在記者會表明，傳統的加美關係已告結束。

川普與卡尼通話後就在自創社群媒體真實社群寫道，「卡尼打給我，我們進行非常愉快的溝通，對話非常之棒，卡尼正在打選戰，大家拭目以待；在很多方面我們達成共識，等加國大選後會盡快舉行會談，討論政治、商業等各項議題，總之這對美加都有好處」。

卡尼則對川普說，若美國四月二日對加國全面加徵關稅，那加方也將對美國輸加商品徵報復性關稅。另據卡尼辦公室聲明，在加國四月大選後，加美領袖同意盡快就新的經濟和安全關係展開全面協商。

加國前央行總裁、六十歲的卡尼三月甫以百分之八十六高得票率當選自由黨黨魁，並於十四日接替杜魯多成為新總理，但美加領袖直到廿八日才通話。對新官上任的卡尼，川普尚未像對杜魯多般故意貶低他為「州長」。

正全心投入選戰的卡尼表示，「我們需與美國達成新協議、建立新夥伴關係，因為我們面臨太多變化、太多關稅與太多威脅；（當前的加美）關係存在太多不確定性，（但）我們已有所進展，大家仍需拭目以待」。

美國福斯新聞報導，卡尼廿七日在渥太華與加國各省省長會談後也直言不諱說，「加美間建立在深化經濟融合，以及緊密安全和軍事合作基礎上的關係已經結束，對我們本身的安全和貿易關係進行廣泛重新談判的時候到了」。