英國史家：川普對中模糊戰略 鷹或鴿派勝出仍需觀察

英國知名史學家佛格森在28日發表於英國「泰晤士報」（The Times）的長篇評論指出，1970年代以來，美國對台灣和中國實施「戰略模糊」政策，然而種種跡象顯示，美國總統川普政府目前是「模糊的戰略」，同時參雜鷹、鴿派作風。

佛格森（Niall Ferguson）是備受國際矚目的史學家，台灣出版界譯介的著作包括「帝國：大英帝國世界秩序的興衰以及給世界強權的啟示」、「巨人：美國帝國如何崛起，未來能否避免衰落？」等。

佛格森指出，去年美國總統大選期間，川普曾揚言將全面對中國施加稅率高達60%的關稅，但在勝選後，相較於他對國內政敵與歐洲盟友的態度，川普對中國顯得和緩。前美國國防部政策計畫助理部長、提出「修昔底德陷阱」理論的知名政治學家艾利森（Graham Allison）也注意到川普由「抨擊中國」到「拉攏中國」的轉變。

不過，佛格森提到，或許這只是表象。川普政府仍持續推出「鷹派」對中政策，例如施加關稅及其他懲罰性的經濟措施，限制中方對美國高科技、能源及其他戰略領域的投資，並有意進一步限縮中國取得輝達（NVIDIA）最先進半導體產品的管道。

此外，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及國安會亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）皆屬「對中鷹派」，有消息指出他們有意將美國多年來的「一中政策」重新命名為「兩岸政策」（cross-straitpolicy）。國務卿盧比歐（Marco Rubio）支持加強限制美國對中投資。商務部長盧特尼克（HowardLutnick）近期將70多個中國實體加入貿易黑名單，實質禁止各國企業向相關實體銷售美國科技。

然而，川普同時往另一個方向移動，包括一再暫緩執行對與北京有關的短影音平台TikTok的國安禁令，且2月曾對媒體表示，他與中國國家主席習近平關係「非常好」、「我們希望他們進來投資」。

佛格森指出，即便在最敏感的台灣議題，川普也有試圖緩解緊張的傾向。獲川普提名擔任國防部次長的柯伯吉（Elbridge Colby）近日在聯邦參議院對他的人事案聽證會上，否認台灣的自治攸關美國的生存利益（existential interest），儘管他之前屢屢強力主張台灣對美國利益的重要性和急迫性優於烏克蘭、甚至以色列。佛格森提到，柯伯吉這番話讓出席聽證會的部分人士吃驚。

佛格森寫道，對這些看似矛盾、混亂的現象可以有個簡單解釋：「恐懼」。

他指出，美國政府看似有帝國主義作風，明目張膽（brazenly）主張對加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河的權利，但實際上已意識到美國在印太區域戰場的脆弱性。

佛格森舉例，在獲任命為美國國防部長以前，赫格塞斯（Pete Hegseth）去年11月曾在接受媒體採訪時說，在五角大廈對中國的所有兵棋推演中，「我們每次都輸」，中國建軍是以打敗美國為目標。

佛格森指出，歷史經驗顯示，當強權意識到軍備競賽的成本已難以承受，會尋求裁減軍備。川普2月曾說，他希望優先與習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，並打算向他們提議一致把軍事預算「減半」。

然而，問題在於中國迄今未對緩和與美國的關係展現熱情。舉例而言，相較於加拿大和墨西哥，面對川普政府的關稅及其他經濟懲罰措施威脅，中國不僅未退讓，甚至反制。中國也持續試圖削弱、駭入美國的通訊網路及其他基礎設施。

此外，中國、俄羅斯和伊朗持續在印度洋舉行聯合軍演；中國軍艦近日更在澳洲周邊水域實施實彈演訓。美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將2月曾示警，中方如今在台灣周邊種種具侵略性的舉措並非所謂的演習，而是「預演」（rehearsals），預演武力強行「統一」台灣的行動。

佛格森寫道，儘管有比例驚人（近4成）的美國民眾願與中國一戰，壞消息是，在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）2023年舉行的約20輪兵推中，美國往往在3週衝突期間即消耗超過5000枚長程飛彈，並在第1週即耗盡所有長程反艦飛彈儲備。

根據CSIS的分析報告，在台灣致力防衛和日本支援下，美方仍有可能贏得戰爭，但代價將非常高昂，包括美國和盟友恐損失數以萬計人員。

佛格森指出，重返白宮的川普自我定位為「和平締造者」；儘管姿態強勢，川普的對外政策實際上更接近前美國總統尼克森（Richard Nixon），而非麥金里（William McKinley）。在尼克森任內，美國與中華人民共和國的關係走向「正常化」。

佛格森分析，由俄羅斯、中國、伊朗和北韓組成的「威權軸心」，在很多方面是前美國總統拜登（JoeBiden）政府笨拙失當（inept）對外政策的產物。然而，面對「威權軸心」，川普選擇的是緩和政策（détente）。

佛格森指出，美國確實無法同時應付1.5個戰場，遑論3個，因此試圖儘快解決俄烏戰爭和伊朗核威脅問題。此外，美國也面臨財政壓力。

不過，川普及其親信可能低估來自中國的威脅。佛格森分析，即便美方試圖離間俄中，但無論是美俄關係或是美中關係，密切程度皆遠比不上俄中關係。

此外，川普試圖以犧牲烏克蘭的方式安撫蒲亭，這恐對美國與歐洲的關係造成深遠損害。

佛格森指出，一旦習近平決定放手一搏製造台海危機，在國際間陷於孤立的美國恐將處於弱勢。美國中央情報局（CIA）兩年前的情資分析指出，習近平已要求共軍至2027年做好台海戰爭準備。佛格森寫道，相關軍事準備顯而易見。

佛格森分析，川普因此亟需他的「緩和政策」能奏效，原因包括美國無法在1年內快速重整軍備，以盡速在廣大印太戰區重建可信的嚇阻。

佛格森回顧歷史，面對1962年古巴飛彈危機，時任蘇聯領袖赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）在與美方攤牌或讓步之間，選擇讓步。

考量台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位，台灣的經濟重要性自然是遠勝古巴；然而，佛格森試問，川普是否會願意為了半導體，不惜啟動第3次世界大戰，或者若川普不願戰爭爆發，他會願意與習近平達成什麼樣的協議。

佛格森寫道，他上週訪問亞洲，最常被問的問題就是川普政府對中國到底會是「鴿派」或「鷹派」占上風。不過，直到他有這麼一天獲邀加入瓦爾茲的加密通訊Signal群組，佛格森說，他也只能猜測。