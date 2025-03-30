央視旗下新媒體發聲 陸將堅決反制對等關稅

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文表示，如果美國4月2日對大陸加徵對等關稅，必將堅決反制。「玉淵潭天」引述大陸商務部研究院分析，大陸此前兩次反制分別在2月4日及3月4日，選取能源、農產品等美國對大陸市場依賴度高的領域「精準打擊」，美方若執意用對等關稅損害中方利益，中方必將堅決反制。

大陸商務部研究院學位委員會委員白明表示，美國總統川普在先前第一任期，關稅更多是作為對大陸「戰略競爭」的工具，當時關稅政策比較「單點」針對大陸商品；但這一任期，關稅已成為美國政府處理「國家間利益關係的通用籌碼」。

白明指出，這種「籌碼」總體可分為三類：首先是針對加、墨、大陸等特定國家的關稅；第二是針對汽車、鋼鐵等特定行業的關稅；第三是對其他全世界貿易順差國徵收的關稅，即所謂的「對等」關稅，徵收對象是一些對美存在貿易順差的經濟體。

白明稱，川普正試圖把關稅織成一張橫縱交錯的「網」。目的不讓任何國家在經貿領域「占美國的便宜」。但美方所謂的想追求「對等」，存在很多主觀臆測。因為像美方稱對陸的貿易逆差，其實來自美國高消費、低儲蓄的經濟結構，同時美國在貨物貿易對大陸是逆差，但在服務貿易是順差。

同時，美國對大陸實行出口管制，很多高技術、高附加值產品對陸限制出口，美方政策扭曲了雙方原本相對互補的貿易結構，「中國想買美國的東西都買不了，自然會有逆差。」