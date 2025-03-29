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川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏

中央社／ 華盛頓28日專電
台積電持續和川普政府團隊溝通，希望創造雙贏局面。路透
台積電持續和川普政府團隊溝通，希望創造雙贏局面。路透

美國總統川普繼宣布課徵汽車關稅後，4月2日將祭出「對等關稅」。台積電副總經理克里夫蘭今天表示，持續和川普政府團隊就此進行溝通，希望創造雙贏局面；他認為，「對話將朝正面方向發展」。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉辦「在川普執政下，打造永續且成功的半導體生態系」座談，由前立委、現為哈德遜研究所資深研究員許毓仁擔任主持人，台積電、聯發科等台灣企業、荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）及日商東京威力科創（Tokyo Electron）都派員與會討論。

川普（Donald Trump）上任以來狂揮關稅大刀，希望促使製造業回流美國，繼汽車關稅後，4月2日還將宣布針對各國課徵對等關稅。被問及這些關稅措施恐對半導體產業造成的影響，克里夫蘭（PeterCleveland）表示，台積電已向白宮、商務部提過這個議題，「我們希望創造雙贏局面」。

克里夫蘭說，針對台灣龐大半導體生產及生態系、對美出口等議題，持續進行密切對話，「他們有在聽」。他認為，「對話將朝正面方向發展」，但目前還不清楚4月2日的情況。

全球最大晶圓代工廠台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心。

艾司摩爾主管政府事務的霍格森（JonathanHoganson）則說，希望能以最終要重建美國產業生態系的視角來看關稅這件事，「是否有助實現這個（目標）？或是把我們往錯的方向推？」他也說，與美政府持續溝通中。

聯發科副總經理威爾森（Patrick Wilson）回應表示，聯發科供應晶片給許多美國客戶，公司在意的是客戶需求，「我們希望有正確的關稅或監管環境，讓我們的客戶有望取得事業成功」。

川普 關稅

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