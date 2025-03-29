美加領袖進行「極具建設性」通話 同意4月底面談

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普表示，他今天與加拿大總理卡尼（Mark Carney）進行「極具建設性」通話，兩名領導人同意在加拿大下個月選舉後將會面協商。

綜合法新社和路透社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「這是一次極具建設性的通話，我們在許多方面有共識，我們將在加拿大選舉後立即會面，協商政治、商業和所有其他方面的問題。」

他說，雙方處理問題後，「最終將對美國和加拿大都有好處」。

卡尼辦公室今天聲明，兩位領袖進行了一次「非常具建設性的談話」。

這是卡尼3月中旬就任加拿大總理後首度與川普通話。

卡尼告訴川普，當美國4月2日全面性加徵關稅後，加拿大也將對美國商品徵收報復性關稅。

卡尼辦公室聲明指出，在加拿大4月28日舉行選舉後，兩位領袖「同意即刻就新的經濟和安全關係展開全面性協商」。

川普 關稅

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