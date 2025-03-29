歐盟反擊美關稅 瞄準科技服務業

為回應美國總統川普下周將課徵的汽車關稅與對等關稅，歐盟考慮瞄準美國的服務業出口，包括打擊美國大型科技業者的業務；加拿大下周也可能宣布報復行動，更直言和美國之間舊有關係已「結束」；墨西哥將在4月2日起宣布全面回應美國關稅的新措施。

英國金融時報（FT）報導，歐盟已針對美方實施的鋼鋁關稅，對260億歐元的美國貨品加徵關稅，但歐盟認為，川普政府這一波關稅規模龐大，須考慮動用更強力的貿易工具。

歐盟有廣泛權力可暫停智慧財產權，並將企業排除在公共採購合約外，可能反制措施包括對大型科技業者智慧財產權實施限制，或禁止川普顧問馬斯克旗下的星鏈（Starlink）參與政府合約投標。另一位外交官指出，「服務業是美國的弱點」。

歐盟一位外交官說，「美國人認為自己在（貿易戰中）掌握加碼主導權，我們也有能力這麼做」，但歐盟仍尋求透過全面貿易協議化解緊張。歐盟預料將在下周根據數位市場法，對蘋果和臉書母公司Meta開罰，但可能只會略施薄懲，避免和美國總統川普的緊張加劇。

卡尼27日表示，他可能會在下周根據川普宣布的對等關稅行動，連同汽車關稅予以一併回應。他說，他「未來一兩天」可能會和川普談話，一些加國內閣部長也可能訪美會見美國同級官員。

他說，川普關稅政策可能迫使加國改變思維並重塑經濟，尋求「可信的貿易夥伴」，「過去和美國植基於彼此經濟整合、緊密安全與軍事合作的關係，結束了」，「接下來我們將展開安全與貿易關係的廣泛協商」。

川普27日則表示，若加拿大和歐盟合作報復美國關稅，他可能對這兩個經濟體課徵更高的關稅。