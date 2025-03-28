川普200%關稅山雨欲來 歐盟搶先救葡萄酒產業

美國總統川普揚言要對歐洲葡萄酒課200%關稅，其實在此之前歐洲酒業便已陷入危機。歐盟執委會今天發布整合措施，從降低生產過剩、協助促銷海外等面向挽救這個數千年之久的重要農業。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，歐洲葡萄酒生產量和出口金額都占到全世界的60%，對歐洲農村經濟和社會傳統皆不可或缺，但因消費趨勢改變、氣候變遷和市場不確定因素，產業的未來正面臨挑戰。

所謂不確定因素，最令歐洲業者擔心的就是川普關稅會否成真。歐盟執委會為了反制川普的鋼鋁稅，原本選定4月1日對美國波本威士忌等產品加徵50%關稅，回敬川普揚言要對歐洲葡萄酒課200%關稅，後來歐盟決定延後到4月13日實施，以爭取更多時間與相關產業討論及與美協商。

根據歐洲新聞台（Euronews）引用商業統計機構資料，歐盟2024年出口到美國的葡萄酒價值52億歐元（約新台幣1863億元），占葡萄酒總出口額近20%。

執委會今天提出的葡萄酒產業支持措施，包括補助刨除廢棄或過剩的葡萄樹，避免生產過剩，提高因應氣候變遷的資金補助，簡化市場法規，促進產區觀光，以及將歐盟資助的海外行銷期間從3年延長到5年等。

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