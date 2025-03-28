美國對等關稅引發全球貿易戰 大馬研究：恐衝擊橡膠手套產業

美國總統川普的關稅措施引發全球貿易戰升級。興業研究（RHBResearch）指出，馬來西亞的橡膠手套產品大量出口到美國，美國的對等關稅可能對大馬橡膠手套業造成重大影響。

川普（Donald Trump）將於4月2日宣布對各國課徵對等關稅，尤其在意那些對美國徵收高關稅並且貿易量大的前15%貿易夥伴。美國財政部長貝森特（ScottBessent）並形容這些國家為「骯髒15國」（the dirty15）。

新海峽時報（New Straits Times）報導，興業研究認為，由於馬來西亞被美國貿易代表署（USTR）列為主要貿易國之一，美國新貿易政策是否對馬來西亞出口造成影響也引發關注，尤其是橡膠手套。興業研究是興業投資銀行旗下的機構。

研究表示，馬來西亞的手套產品大量出口到美國，是否將受到對等關稅影響成為關鍵問題。目前情況雖未明朗，但影響的後果可能遠超乎預期，不僅可能嚴重影響手套產業發展，更可能波及依賴這些產品的美國醫療保健產業。

根據研究，如果美國最終決定對大馬加徵關稅，最高進口關稅門檻將是50%，任何超過50%的關稅會使馬來西亞手套的課稅後平均銷售價格（ASP）比中國手套更昂貴，這可能對本地的手套業者造成不利影響。

研究指出，中國在美國面臨貿易限制，已將重心轉向非美國市場，這也預計對馬來西亞業者的獲利形成壓力。

投資、貿易和工業部數據顯示，美國是馬來西亞第3大貿易夥伴，兩國於2024年貿易總額達馬幣3249億令吉（新台幣近2兆3000億元），美國占馬來西亞貿易總額11.3%。美國有逾600家企業在大馬投資。

大馬媒體報導，投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）今年2月下旬曾認為，馬來西亞與美國的貿易相互依存，制裁衝擊影響不大。