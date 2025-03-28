美CES主辦單位指控南韓反托辣斯太針對美企 會成對等關稅目標？

在美國總統川普的關稅政策引發美國盟邦人人自危之際，主辦美國拉斯維加斯消費電子展（CES）的消費者科技協會（CTA）向美國指控，南韓反托辣斯當局不公平地針對美國企業，引發南韓當局憂心，反托辣斯監管行動可能被視為非關稅貿易壁壘。

韓國時報報導，代表超過1,300家企業的CTA於3月11日在提交給美國貿易代表署（USTR）的文件中，指控韓國公平交易委員會（KFTC）透過前所未見的罰款、辦公室搜索、刑事指控威脅以及CTA聲稱的「毫無根據的調查」等手段，「不公平且持續地針對」美國企業，例如Coupang、Google、ChatGPT及Netflix。

舉例而言，Coupang去年因為遭指控操縱產品排序、嘉惠自有品牌，挨罰超過1,400億韓元（1.05億美元）。CTA主張，這些行動形同川普對等貿易與關稅備忘錄下的「不公平或有害的行為、政策或行動」。

CTA進一步聲稱，以美國的緊密貿易與安全盟友而言，南韓的執法文化高度不尋常，認為KFTC的行動可能成為「強化美韓經濟與安全關係的重大阻礙」。

CTA的這項聲明，是回應USTR尋求企業界對各國不公平貿易行為以及非對等貿易安排的意見，列出對澳洲、加拿大、歐盟、日本、南韓及泰國等地數位服務稅或其他貿易壁壘的評論，未提及台灣。這些內容可能會納入USTR預料4月初公布的年度國家貿易估算（NTE）報告。美國服務業聯盟（USCSI）據傳也向USTR提出針對南韓的類似投訴。

南韓官員擔心，這些指控可能會被美國政府納入預定4月2日公布的對等關稅考量，或被當成未來貿易協商的籌碼。美國預料將細加檢視兩大領域，其一為南韓提議對主宰平台的公平交易法修法內容，其二為南韓最近對美國科技巨擘的調查與制裁。

知情人士指出，KFTC最近向產業通商資源部提出反駁論點，表示其執法行動「公平，並未針對國家有歧視之嫌」，南韓的電商、旅宿、餐點外送及串流等產業，也都以相同標準遭受調查與挨罰。