迎擊川普時代 博鰲論壇倡亞洲團結避免貿易戰

美國總統川普上任以來不斷向國際投出政經震撼彈，博鰲亞洲論壇昨天一場討論中，與會前高官和專家學者都認為，面對美國的影響，亞洲必須團結，不能因內部競爭而爆發本地區貿易戰。

「博鰲亞洲論壇2025年年會」25至28日在中國海南省博鰲東嶼島舉行，主題為「在世界變局中，共創亞洲未來」。

香港明報今天報導，論壇昨天舉行「美國外交政策走向及其對亞太合作影響」分論壇，3名前中國副外長和前駐美大使張業遂、周文重、崔天凱，以及前新加坡常駐聯合國代表馬凱碩（KishoreMahbubni）、2005至2009年的美國商務部長古提瑞茲（Carlos Gutierrez）等前官員出席，會議廳140個座位爆滿。

談到美國政策的影響時，周文重表示有些悲觀，並說美國可能再也不會將中國當成永久正常貿易夥伴；而美國若果真對中國施加總額60%的關稅，意味美國將減少60%從中國的進口。

崔天凱指出，一個國家的貿易狀況主要取決這個國家在全球生產和供應鏈體系所處位置，「加收更高關稅，說明這個國家在下降，缺乏信心」。

古提瑞茲則指美國外交政策受嚴重誤導，10年前在高科技晶片領域制裁中國，結果中國成為更強大的科技大國；對俄羅斯實施銀行業制裁，結果出現去美元化現象。

英國經濟學人（The Economist）國際執行主編福利斯（Patrick Foulis）認為，美國現行對外措施影響自身經濟， 已經看到人們開始擔心美國經濟衰退。

雪梨大學政治學教授、「中國的銀河帝國」作者基恩（John Keane）形容，「正在衰退的美國實際上成為中國崛起的接生婆」。從歷史來看，若美國衰落，去美元化是其中一個現象。他認為美國會繼續衰落，某個時刻突然崩塌；中國要加強和保護人民幣在全球事務中的作用。

美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）說，川普以為美國市場的威脅巨大，只要打貿易戰、關稅戰就能重繪世界地緣政治地圖，「這想法是非常荒謬的」，實際上川普正在「幫助」東北亞國家團結，東北亞團結能成為全世界經濟引擎。

馬凱碩指出，不要低估本地區的韌性，中國與東協（ASEAN）的貿易增長十分巨大，亞洲地區正在安全地發展自身貿易機制，「亞洲經濟規模愈來愈大，但亞洲人必須為成為領導者做好準備，不要有亞洲人不如白人的思維定式」。

福利斯則提出，中國對美歐出口的重新定向可能導致巨量商品出現在東協等市場，這種情況下亞洲一定要避免發生內部貿易戰，長遠來說亞洲要簽訂更多自貿協議。